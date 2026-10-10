W skrócie Donald Trump stwierdził, że Wołodymyr Zełenski mógł zakończyć wojnę i zasugerował, aby Ukraina wybrała nowego prezydenta.

Prezydent USA skrytykował działania Zełenskiego i wezwał do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej.

Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem, dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego, co spotkało się z krytyką Zełenskiego.

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Prezydent USA Donald Trump wezwał w sobotę do powołania nowego przywództwa na Ukrainie, ostro krytykując prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego

- Sugeruję, żeby wybrali nowego lidera, który będzie potrafił dojść do porozumienia - powiedział Trump reporterom w Białym Domu.

Wojna w Ukrainie. Trump apeluje do Zełenskiego

Prezydent USA zaapelował do przywódcy Kijowa o zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. - Powiedzieliśmy mu: możecie robić z Rosją, co chcecie. Nie atakujcie rafinerii, ponieważ to stwarza problem dla całego świata. A on chce przysparzać problemów światu - przekazał Trump.

Zarzucił Zełenskiemu, że chce zaszkodzić amerykańskim rolnikom i hodowcom, powodując problemy z olejem napędowym.

- Może robić, co chce, ale tego robić nie może, ponieważ mamy problem o zasięgu globalnym, a jego przyczyną jest niedostateczna liczba rafinerii, produkujących olej napędowy. Więc co on robi? Atakuje rafinerie. Powiedziałem mu: "Rób, co chcesz. Nie atakuj rafinerii. Jest mnóstwo innych celów. Nie atakuj rafinerii". A on i tak je zaatakował - podkreślił prezydent USA przed odlotem do Tennessee.

- Nie pozwolimy, by ucierpieli nasi rolnicy i hodowcy. Nie pozwolimy też, by ucierpiała reszta świata. Dlatego lepiej, żeby, do cholery, przestał - dodał amerykański przywódca.

Słowa amerykańskiego przywódcy padły dzień po tym, jak ogłosił, że zawarł umowę pozwalającą Rosji na dostarczanie oleju napędowego na rynki światowe.

Trump dogadał się z Putinem. Słowa krytyki od Zełenskiego

Przypomnijmy, że w piątek Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw ponad 300 tys. ton rosyjskiego oleju napędowego.

"Właśnie zakończyłem niezwykle udaną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, podczas której uzgodniono, że Rosja natychmiast dostarczy na rynek amerykański i światowy ponad 300 000 ton oleju napędowego" - napisał wówczas prezydent USA we wpisie na Truth Social.

Wołodymyr Zełenski skrytykował porozumienie amerykańsko-rosyjskie i ostrzegł przed jego konsekwencjami dla trwającej wojny.

- Rosja "odpłaci" za diesel dalszym terrorem i perfidią - powiedział ukraiński prezydent, cytowany przez "The Independent".

Trump zawarł porozumienie z Putinem. Ukraina uderzyła w rafinerię

W nocy z piątku na sobotę w Rostowie nad Donem wybuchł pożar terminalu naftowego, który według doniesień mógł być celem ataku dronów. Rosyjskie władze potwierdziły pożar, ale nie wspominają o uszkodzeniu obiektu.

Na nagraniach, opublikowanych przez kanał Exilenova+ w serwisie X, widać ogromne płomienie i gęsty dym, unoszący się nad obiektem. Według późniejszych doniesień kanału ogień nadal się rozprzestrzeniał.

Analityk OSINT niezależnej rosyjskiej agencji ASTRA zidentyfikował płonący obiekt jako terminal przeładunkowy ropy naftowej Jug Rusi w rejonie żeleznodorożnym w Rostowie nad Donem.



