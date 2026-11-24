W skrócie Jensen Huang został przywrócony na stanowisko CEO Nvidii decyzją zarządu, podjętą po bezpośredniej interwencji prezydenta Donalda Trumpa - donoszą media.

Prezydent Trump przyznał, że osobiście nakłonił członków zarządu Nvidii do zmiany decyzji, twierdząc, że działał w interesie bezpieczeństwa kraju.

Financial Times ocenił interwencję jako niebezpieczny precedens, wskazując na wciąż trwające śledztwa dotyczące kontaktów Huanga z chińskim wywiadem.

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Według "Financial Times" Donald Trump "nie jest w stanie pogodzić się z odsunięciem od władzy jednego ze swoich faworytów, nawet jeśli oznacza to wywieranie presji na jedną z najcenniejszych amerykańskich firm".

Dziennik ocenił, że w ten sposób Biały Dom zademonstrował "bardzo niezdrową" skalę wpływania na spółkę akcyjną, ale też stopień, w jakim interesy administracji oraz branży AI się przenikają.

"W przypadku większości dyrektorów generalnych niedozwolone związki z klientką i podwładnymi byłyby wystarczającym powodem do utraty stanowiska, nawet gdyby nie wchodziły w grę kwestie bezpieczeństwa narodowego. (...) Nie każdy dyrektor generalny może jednak liczyć na to, że prezydent Stanów Zjednoczonych osobiście przedstawi jego argumenty zarządowi firmy" - podkreśliła brytyjska gazeta.

Trump ingeruje w sprawy Nvidii. "Bardzo niezdrowy wpływ"

Dziennik skrytykował to, że Trump powołał się w serwisie Truth Social na prokuratora generalnego, przekazując, że rząd nie ma dowodów na naruszenie prawa przez Huanga. Według "FT" stanowi to uprzedzanie wyników dochodzeń, które ciągle trwają. Gazeta przypomniała też ustalenia amerykańskiego wywiadu, który alarmował, że związki szefa Nvidii stanowią potencjalne zagrożenie kontrwywiadowcze.

Dziennik podkreślił, że obok pytań o to, czy Alice Huang, z którą romansował szef Nvidii, była chińską agentką, są też inne: o to, czy firma, dla której pracowała, Megaspeed, nie łamała restrykcji eksportowych ws. chipów, które miały trafiać do Państwa Środka. Ministerstwo sprawiedliwości USA prowadzi w tej sprawie śledztwo, a firma zaprzecza, by naruszyła prawo.

"Przywrócenie Huanga na stanowisko grozi utwierdzeniem innych potentatów technologicznych (...) w przekonaniu, że oni także mogą działać bezkarnie" - ocenił "Financial Times", dodając, że część tych szefów "kieruje firmami o równie słabych mechanizmach nadzoru korporacyjnego".

Jensen Huang wraca na stanowisko. "Szczerość i zdolność do kierowania firmą"

Zarząd Nvidii ogłosił w poniedziałek, że założyciel i były dyrektor generalny firmy Jensen Huang został przywrócony na stanowisko. Ustąpił z niego 12 listopada, po tym, gdy na jaw wyszły jego romanse, w tym jeden z kobietą podejrzewaną przez amerykańskie służby o współpracę z chińskim wywiadem. Sprawa wywołała obawy o bezpieczeństwo narodowe USA.

Jak podała w komunikacie Rada Dyrektorów spółki, decyzję podjęto jednogłośnie po serii rozmów z Huangiem, po których "Rada wyraziła zadowolenie z jego szczerości i zdolności do kierowania firmą".

"W procesie podejmowania decyzji Rada otrzymała opinie od najwyższych rangą przedstawicieli rządu Stanów Zjednoczonych i na tej podstawie jest przekonana, że przywrócenie pana Huanga na stanowisko nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego" - napisano w oświadczeniu.

"Przekonałem ich". Trump przyznaje się do nacisków na Nvidię

Donald Trump powiedział w poniedziałek stacji CNBC, że dzień wcześniej rozmawiał z zarządem Nvidii i nakłonił jego członków, by przywrócili byłego szefa na dawne stanowiska. Ocenił, że bez jego interwencji zarząd nie podjąłby tej decyzji. - Powiem to w ten sposób: przekonałem ich - oznajmił prezydent USA, dodając, że według jego administracji z Huangiem "wszystko jest w porządku".

Amerykański przywódca przyznał, że zarząd prosił o zapewnienie, że powrót Huanga nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. - Daliśmy im to zapewnienie, przynajmniej na podstawie tego, co wiemy, a wiemy dużo - podkreślił.

Na pytanie o to, dlaczego prezydent USA angażuje się w sprawy zarządu spółki giełdowej, Trump odpowiedział, że robi to "dla kraju". Zapytany, gdzie przebiega granica i czy podobnie interweniowałby w sprawie innych "narodowych czempionów", takich jak Microsoft, Alphabet, OpenAI czy Anthropic, odparł, że nie ma na to "formuły". - To kwestia wyczucia. Jak u wielkiego golfisty - mówił.

Decyzja o przywróceniu Huanga sprawiła, że kurs spółki na amerykańskiej giełdzie wzrósł o 33 proc.

Media ujawniają kulisy powrotu Huanga. "Bez konsultacji z tymczasową CEO"

Tymczasem agencja Bloomberga poinformowała, że rada dyrektorów Nvidii podjęła decyzję o przywróceniu Jensena Huanga na stanowisko szefa spółki bez konsultacji z tymczasową CEO (dyrektor zarządzającą), Colette Kress. Pominięte miały zostać również inne osoby z kierownictwa spółki.

Decyzja miała zostać podjęta po naciskach prezydenta Trumpa. Według agencji AP emisariuszem Trumpa w tym procesie był wiceprezydent J.D. Vance, który w przeszłości pracował w Dolinie Krzemowej i uchodził za protegowanego miliardera Petera Thiela, współzałożyciela m.in. PayPala i Palantira.

Mimo zapewnień Trumpa o braku dowodów na winę Huanga, według Bloomberga nadal toczą się dochodzenia prokuratury dotyczące jego romansu z Alice Huang, podejrzaną o pracę dla chińskiego wywiadu, a także w sprawie jej firmy Megaspeed i przemytu przez nią chipów do Chin.



