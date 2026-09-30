W skrócie Donald Trump poinformował w serwisie Truth Social, że ostatnie amerykańskie wojska wraz ze sprzętem opuszczają Irak, kończąc misję w tym kraju.

Zakończenie obecności militarnej oznacza koniec operacji prowadzonej od 2014 roku przeciwko Państwu Islamskiemu, a wycofanie z bazy w Irbilu zostało określone jako uporządkowane.

Wycofanie wojsk zapoczątkowało nowy etap współpracy USA i Iraku, a dowództwo operacji przeciwko ISIS zostało przeniesione do Jordanii.

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Amerykańskie Centralne Dowództwo potwierdziło, że w środę zakończono uporządkowane wycofanie wojsk i wyposażenia z bazy w Irbilu. Tym samym zakończyła się operacja "Nieodłączna Determinacja" (Operation Inherent Resolve) w Iraku, prowadzona przeciwko Państwu Islamskiemu. Misja została rozpoczęta w 2014 roku.

Trump przypomniał w swoim wpisie, że amerykańska obecność wojskowa w Iraku sięga 2003 roku, kiedy rozpoczęła się inwazja za prezydentury George'a W. Busha. W 2011 roku wojska USA opuściły Irak, jednak trzy lata później powróciły w związku z ofensywą ISIS. W 2024 roku Waszyngton i Bagdad uzgodniły harmonogram zakończenia misji przeciwko Państwu Islamskiemu.

Amerykanie opuszczają Irak. Donald Trump: Wkrótce przejdzie to do historii

"Minęło dużo czasu i bardzo złe decyzje, które wpędziły nas w to bagno, ale wkrótce przejdzie to do historii" - napisał Trump, odnosząc się do amerykańskiego zaangażowania w Iraku. Prezydent USA ocenił, że zakończenie misji jest zwycięstwem Stanów Zjednoczonych, Iraku oraz "zdecydowanym zwycięstwem nad ISIS".

Trump przypisał swojej administracji zasługi za pokonanie Państwa Islamskiego. Jak napisał, ISIS zostało "całkowicie zdziesiątkowane przez administrację Trumpa" podczas jego pierwszej kadencji, przy czym wskazał również na działania przeciwko innym, jak określił, "bardzo złym i niebezpiecznym graczom".

W swoim wpisie amerykański prezydent porównał sytuację w Iraku do zakończenia amerykańskiej misji w Afganistanie. Przypomniał, że w Afganistanie pozostawiono część wyposażenia wojskowego, a podczas chaotycznego wycofania w 2021 roku zginęło 13 amerykańskich żołnierzy.

Amerykańskie wojska opuszczają Irak. Trump o "uporządkowanym wyjeździe"

"Ten uporządkowany wyjazd sił koalicji i sprzętu z bazy lotniczej w Irbilu oznacza koniec bardzo kosztownej wyprawy do piekła" - stwierdził Trump. Według niego tym razem wycofanie zostało przeprowadzone w sposób zaplanowany i bez powtórzenia scenariusza z Afganistanu.

Prezydent USA podkreślił, że podczas swojej prezydentury miał zdecydować, czy amerykańskie wojska powinny pozostać w Iraku. "Miałem wybór, zostać lub odejść, i poczułem bez wahania, że nadszedł czas, aby Ameryka wróciła do domu!" - napisał.

Trump zaznaczył jednocześnie, że jego zdaniem amerykańskie wojska wykonały zadanie, z którym zostały wysłane do Iraku.

Trump chwali premiera Iraku. "Wspierałem go od początku"

W swoim wpisie prezydent USA szczególnie dużo miejsca poświęcił premierowi Iraku Alemu al-Zaidemu. Trump określił go jako "nowego, wspaniałego premiera" i podkreślił, że "wspierał" go od początku.

"Wygrał wybory, których nikt się po nim nie spodziewał, i to z przytłaczającą przewagą!" - napisał Trump. Dodał również, iż "premier Al-Zaidi jest znakomity i miejmy nadzieję, że poradzi sobie z tą sytuacją bardzo dobrze".

Zakończenie amerykańskiej misji nie oznacza jednak całkowitego zerwania współpracy Waszyngtonu z Bagdadem. Wycofanie wojsk jest elementem przejścia do nowej formuły relacji obronnych między oboma państwami. Jednocześnie siły koalicji kontynuują działania przeciwko ISIS w Syrii, a dowództwo operacji zostało przeniesione do Jordanii.

Władze Iraku zapowiadały wcześniej, że 30 września będzie ostatecznym terminem zakończenia misji i wycofania zagranicznych sił. Od czwartku Irak ma rozpocząć nowy etap, w którym odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju będzie spoczywać przede wszystkim na jego własnych strukturach. Trump zakończył swój komunikat słowami: "Wracamy do domu!".



