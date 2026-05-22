Trump ogłosił w sprawie żołnierzy USA i Polski. Reaguje szef NATO

Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

- Z radością przyjmuję decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych żołnierzy USA do Polski - przekazał sekretarz generalny NATO Mark Rutte. W czwartek wieczorem amerykański prezydent zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy USA.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte Ismail Aslandag/AnadoluGetty Images

W skrócie

  • Sekretarz generalny NATO Mark Rutte wyraził zadowolenie z decyzji Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych żołnierzy USA do Polski.
  • W czwartek wieczorem prezydent USA Donald Trump zapowiedział skierowanie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski.
  • Prezydent Karol Nawrocki oraz przedstawiciele MON pozytywnie ocenili zapowiedź zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce.
Donald Trump swoją decyzję ogłosił późnym wieczorem czasu polskiego w czwartek, zamieszczając wpis w mediach społecznościowych.

W piątek rano na doniesienia zareagował szef NATO Mark Rutte.

- Z radością przyjmuję ogłoszenie Donalda Trumpa o wysłaniu większej ilości żołnierzy do Polski. Eksperci wojskowi pracują obecnie nad szczegółami - przekazał szef NATO podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu w szwedzkim Helsingborgu.

- Powiedzmy to jasno: obrana przez nas droga - prowadząca do silniejszej Europy i silniejszego NATO, dzięki której z czasem, krok po kroku, będziemy coraz mniej uzależnieni od jednego sojusznika, będzie kontynuowana - dodał Rutte.

Donald Trump ogłasza wysłanie dodatkowych żołnierzy do Polski

"W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy" - przekazał w czwartek wieczorem prezydent Donald Trump za pośrednictwem swojej platformy Truth Social.

Wcześniej Amerykanie informowali o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski. Amerykańskie media twierdzą więc, że decyzja prezydenta zdziwiła zarówno Pentagon, jak i sojuszników z NATO.

Za decyzję podziękował Trumpowi m.in. prezydent Karol Nawrocki. "Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego - ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy" - napisał na X.

"Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie" - dodał prezydent.

Radość z wzmocnienia obecności żołnierzy USA w Polsce wyraził również minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, czy wiceszef MON Cezary Tomczyk.

