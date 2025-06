W wydanym w piątek orzeczeniu szóstka konserwatywnych sędziów Sądu Najwyższego nie odniosła się do konstytucyjności dekretu Donalda Trumpa o ograniczeniu prawa do nabycia obywatelstwa USA wraz z urodzeniem na terytorium kraju , lecz do decyzji sądu okręgowego o tymczasowym wstrzymaniu działania rozporządzenia w całym kraju.

Choć praktyczne skutki orzeczenia nie są do końca jasne, według "New York Timesa" oznacza to, że dekret Trumpa za 30 dni może wejść w życie w 28 z 50 stanów, których władze nie złożyły na niego skargi. Jednocześnie w tym czasie może dojść do złożenia kolejnych skarg, które pozwolą na zablokowanie go w pozostałych częściach kraju.