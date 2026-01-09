"Wenezuela uwalnia wielu więźniów politycznych jako znak 'dążenia do pokoju'. To bardzo ważny i mądry gest. USA i Wenezuela dobrze współpracują, zwłaszcza w zakresie odbudowy infrastruktury naftowej i gazowej w znacznie większej, lepszej i nowocześniejszej formie" - napisał Trump na platformie Truth Social.

Prezydent USA dodał, że w związku z tą współpracą "odwołał wcześniej przewidywaną falę ataków, która wydaje się niepotrzebna". W gotowości mają pozostać okręty wojenne amerykańskiej marynarki - ze względów bezpieczeństwa.

"Co najmniej 100 miliardów dolarów zostanie zainwestowanych przez BIG OIL (duże koncerny naftowe - red.), z którymi spotkam się dzisiaj w Białym Domu. Dziękuję za uwagę!" - przekazał amerykański przywódca w oświadczeniu.

Wenezuela współpracuje z USA. Trump ma plan na wykorzystanie ropy

W wyniku pierwszego ataku na Wenezuelę do USA został pojmany Nicolas Maduro i jego żona, którym sąd postawił zarzuty m.in. udziału w "zmowie narkoterrorystycznej".

Tymczasowe władze wenezuelskie zgodziły się współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. Przypomnijmy, stery rządów przejęła dotychczasowa wiceprezydent Delcy Rodriguez, która została zaprzysiężona przed Zgromadzeniem Narodowym.

Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie firmy przeznaczą "potężne środki", by odbudować sektor przemysłu ropy w Wenezueli. Zyski mają trafić do obu krajów.

