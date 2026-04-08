Trump ogłasza przełom, podał nowe informacje. "Zarobimy duże pieniądze"

W skrócie Donald Trump ogłosił na Truth Social dwutygodniowe zawieszenie broni w konflikcie z Iranem i zapowiedział wznowienie ruchu w cieśninie Ormuz.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt określiła rozejm jako "zwycięstwo Stanów Zjednoczonych" i potwierdziła, że główne cele militarne zostały osiągnięte w ciągu 38 dni.

Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego uznała rozejm za "wielkie zwycięstwo" Iranu. Szczegóły ustaleń pozostają niejasne.

Donald Trump opublikował na swojej platformie Truth Social wpis, w którym odniósł się do kwestii dwutygodniowego zawieszenia broni z Iranem. Na samym wstępie podkreślił, że to "wielki dzień dla pokoju na świecie".

"Iran tego pragnie, mają już tego dość! Podobnie jak wszyscy inni! Stany Zjednoczone Ameryki pomogą w rozładowaniu natężenia ruchu w Cieśninie Ormuz. Będzie mnóstwo pozytywnych działań! Zarobimy ogromne pieniądze" - rozpoczął.

Amerykański prezydent podkreślił następnie, że dzięki zaplanowanym działaniom "Iran będzie mógł rozpocząć proces odbudowy". Ponadto ocenił, że "może to być złoty wiek Bliskiego Wschodu"

"Będziemy zaopatrywać się we wszelkiego rodzaju zapasy i po prostu "kręcić się w pobliżu", aby upewnić się, że wszystko idzie dobrze. Jestem przekonany, że tak będzie" - zakończył.

Rozejm na Bliskim Wschodzie. Trump ogłosił "całkowite zwycięstwo"

Niedługo przed publikacją wpisu Donald Trump miał okazję rozmawiać z agencją AFP. W trakcie wywiadu podkreślił, że rozejm z Iranem to "całkowite zwycięstwo".

- Mamy transakcję obejmującą 15 punktów, z których większość została już uzgodniona. Zobaczymy, co się stanie - powiedział przywódca.

Amerykański prezydent dopytywany był także, co w sytuacji, gdy władze Iranu nie zgodzą się na zaproponowane rozwiązania i czy powróci do swoich wcześniejszych gróźb. Trump odpowiedział na to pytanie wymijająco.

Prezydent USA potwierdził jednak przy tym, że to Chiny mogły się przyczynić do nakłonienia Iranu do przystąpienia do zawieszenia umowy. - Słyszałem, że tak - ujawnił. Ponadto zapowiedział co ze wzbogacanym uranem.

- To będzie doskonale załatwione, w przeciwnym razie nie zdecydowałbym się na ten krok - zapewnił, unikając jednak odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zostanie rozwiązana ta sprawa.

Bliski Wschód. Biały Dom o dwutygodniowym rozejmie. Szczegóły ustaleń pozostają niejasne

Dodajmy, że do kwestii przyjętego dwutygodniowego zawieszenia broni odniosła się też rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt. W opublikowanym na platformie X wpisie oceniła, że rozejm to "zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, które stało się możliwe dzięki prezydentowi Donaldowi Trumpowi i naszemu niezwykłemu wojsku".

Leavitt podkreśliła przy tym, że prezydent USA od początku szacował, że konflikt potrwa od czterech do sześciu tygodnia. Jak zaznaczyła, ostatecznie główne cele militarne zostały osiągnięte w ciągu 38 dni.

Przedstawicielka Białego Domu oceniła, że sukces militarny USA pozwolił Trumpowi na "twarde negocjacje". Ponadto zapewniła, że prezydent Stanów Zjednoczonych doprowadził do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz.

Należy jednak zauważyć, że szczegóły ustaleń pozostają niejasne. Jak podała stacja CNN, Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego również stwierdziła, że Teheran odniósł "wielkie zwycięstwo" i zmusił USA do przyjęcia 10-punktowego planu.

Oznaczałoby to, że Ameryka zgodziła się na wycofanie swoich sił w regionie, pozwoliła Iranowi na zachowanie kontroli nad cieśniną Ormuz oraz zaakceptowała irański program nuklearny.

Amerykański prezydent nazwał oświadczenia Rady "oszustwem" i wyraził opinię, jakoby dokument pochodził z fałszywego serwisu informacyjnego. Nakazał też zbadać sprawę. W odpowiedzi telewizja CNN oświadczyła, że uzyskała oświadczenie od irańskich oficjeli, a poza tym relacjonowały je irańskie media państwowe.

Wojna w Iranie. Trump ogłosił dwutygodniowe zawieszenie broni

Przypomnijmy, że decyzję dotyczącą dwutygodniowego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie Donald Trump ogłosił w nocy z wtorku na środę za pośrednictwem wpisu, który pojawił się na platformie Truth Social.

"Opierając się na rozmowach z premierem Shehbazem Sharifem oraz feldmarszałkiem Asimem Munirem z Pakistanu, w których poprosili mnie o powstrzymanie niszczycielskiej siły wysyłanej dziś wieczorem do Iranu - oraz pod warunkiem zgody Republiki Islamskiej Iranu na całkowite, natychmiastowe i bezpieczne otwarcie cieśniny Ormuz - zgadzam się na zawieszenie bombardowań i ataków na Iran na okres dwóch tygodni" - napisał Trump.

"Powodem tej decyzji jest fakt, że zrealizowaliśmy już, a nawet przekroczyliśmy wszystkie cele militarne i jesteśmy bardzo blisko definitywnego porozumienia dotyczącego długoterminowego pokoju z Iranem oraz pokoju na Bliskim Wschodzie" - stwierdził.

Amerykański prezydent potwierdził wówczas, że jego administracja otrzymała "zarys 10-punktowego planu pokojowego". "Uważamy, że jest to realna podstawa do negocjacji" - dodał.

Iran. Propozycję rozejmu przyjęto pod wpływem Chin, "w ostatniej chwili"

Niedługo po wpisie Trump przystąpienie do dwutygodniowego zawieszenia broni potwierdziły też Iran i Izrael - informował serwis Axios.

Z doniesień "New York Timesa" - który powołał się na przedstawicieli irańskich władz - wynikało, że zawieszenie broni zatwierdził nowy najwyższy przywódca kraju, ajatollah Modżtaba Chamenei. Poinformowano wówczas, że propozycję przyjęto m.in. pod wpływem Chin, które miały interweniować w tej sprawie "w ostatniej chwili".

Jednocześnie - jak podała agencja Reutera - Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu zapewniła, że "trzyma palec na spuście, a jeśli wróg popełni najmniejszy błąd, odpowiemy na to z pełną siłą".

