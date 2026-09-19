Trump ogłasza porozumienie w sprawie Grenlandii. "Stała kontrola"

W skrócie Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia z Danią i Grenlandią, na mocy którego USA zdobywają stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i innymi potrzebami Grenlandii.

Porozumienie zapewnia Stanom Zjednoczonym prawo do decydowania o obecności wojskowej oraz inwestycjach na Grenlandii przy zachowaniu pisemnej zgody USA.

Prezydent USA zapowiedział natychmiastowe rozpoczęcie zwiększania obecności wojskowej na Grenlandii i współpracę z jej mieszkańcami.

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"Z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone Ameryki zawarły porozumienie z Królestwem Danii i Grenlandią, które daje Stanom Zjednoczonym stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami na Grenlandii" - obwieścił w swoim serwisie społecznościowym Truth Social Donald Trump.

Jak wskazał, USA nie będą ponosić z tego tytułu żadnych kosztów. Przywódca stwierdził też, że Amerykanie będą mieli "na zawsze" pełną zdolność "robienia tego, co konieczne na Grenlandii".

Donald Trump ogłasza porozumienie w sprawie Grenlandii

Trump wskazał, że zawarte porozumienie pozwoli zadbać zarówno o bezpieczeństwo arktycznej wyspy jak i Stanów Zjednoczonych. "Od teraz żaden amerykański przeciwnik nigdy nie może mieć bazy na Grenlandii, obecności wojskowej na Grenlandii, ani dokonywać wrażliwych inwestycji na Grenlandii bez naszej wyraźnej pisemnej zgody" - napisał.

Przywódca wskazał, że "przez ponad 100 lat" zdawano sobie w USA sprawę z tego, jak strategicznym terytorium jest Grenlandia, jednak "żaden z prezydentów nie był w stanie nic z tym zrobić".

"Jestem dumny, że jestem prezydentem, który na stałe i jednoznacznie zajął się tą bardzo ważną kwestią. To jest umowa o 'nieskończonej żywotności', nie ma końca!" - zapewnił Donald Trump.

Prezydent USA zapewnia wzmocnienie obecności wojskowej na Grenlandii

"Jesteśmy bardzo zaszczyceni i dumni z tego, co właśnie się wydarzyło, a wszystko, co dziś uzgodniliśmy, będzie pielęgnowane przez Amerykanów" - napisał amerykański prezydent.

Jak dodał, "natychmiast" rozpocznie się proces budowania "dużej obecności wojskowej w odpowiedniej części Grenlandii, której jest wiele". "Będziemy współpracować z mieszkańcami Grenlandii przy jego rozwoju i budowie" - wskazał.

Zdaniem Trumpa, zawarte porozumienie jest "świetne" zarówno dla wyspy, jak i Danii i Stanów Zjednoczonych, a także wszystkich sojuszników. "Z niecierpliwością czekamy na współpracę ze wspaniałymi narodami Danii i Grenlandii na rzecz wspaniałej przyszłości tej dużej i niezwykle strategicznej części ziemi" - napisał.

"To spełnienie marzeń Stanów Zjednoczonych Ameryki, bardzo ważne, historyczne i wyjątkowe" - podsumował przywódca USA.

Trump ostrzył zęby na Grenlandię. W końcu się doczekał?

Donald Trump od dawna podkreślał potrzebę przejęcia kontroli nad Grenlandią przez USA. W przeszłości oferował m.in. zakup wyspy, a nawet przejęcie jej siłą. Zapowiedzi amerykańskiego prezydenta budziły sprzeciw sojuszników.

Przywódca zapewniał, że USA "dostaną Grenlandię w taki czy inny sposób". Zarówno premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen jak i szefowa duńskiego rządu Mette Frederiksen przekonywali jednak, że o przyszłości wyspy nie będą decydować Amerykanie.

Jednocześnie już na początku ubiegłego roku rząd Danii podkreślał, że jest w stanie podjąć rozmowy o zwiększeniu obecności wojsk USA na Grenlandii. Rok później podobną propozycję wysunął też sekretarz generalny NATO Mark Rutte.



