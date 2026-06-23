W skrócie Według Politico liderzy prawicy we Włoszech, Niemczech i Francji dystansują się od Donalda Trumpa, jednak w Polsce sytuacja wygląda odmiennie.

W treści artykułu podkreślono, że poparcie Trumpa w wielu krajach Europy stało się problematyczne dla lokalnych polityków, którzy wcześniej zabiegali o jego względy.

W badaniu przeprowadzonym przez Cluster17 Trump został uznany za "przyjaciela Europy" przez 17 proc. polskich respondentów, co jest najwyższym wynikiem spośród siedmiu badanych krajów UE.

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Utrzymanie pozytywnych relacji z Donaldem Trumpem mogło oznaczać przepustkę do świata polityki międzynarodowej. Tak było kiedyś. Obecnie coraz więcej konserwatywnych liderów, którzy zabiegali o jego poparcie, stawia na niezależność - podkreśla Politico.

Jak zauważa dziennik, "marka Trumpa" zepsuła się z powodu wszczętych przez niego wojen taryfowych, konfliktu na Bliskim Wschodzie, a nawet gróźb siłowego zajęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Ci, którzy chętnie spotykali się z Trumpem, dziś już nie chcą tego robić. Są jednak pewne wyjątki.

Liderzy prawicy w Europie odwracają się od Trumpa

Trump ostatnio rozgniewał premier Włoch Giorgię Meloni, twierdząc, że "błagała" go o zdjęcie. Zniechęcił do siebie także Jordana Bardellę - przewodniczącego francuskiego prawicowego Zjednoczenia Narodowego i jednego z faworytów w wyścigu o urząd prezydenta Francji.

Bardella stwierdził, że nie szuka poparcia prezydenta USA w nadchodzących wyborach. - Nie musimy akceptować ani otwierać drzwi na jakąkolwiek ingerencję - powiedział.

"Tymczasem w Niemczech wojna z Iranem pogłębiła kryzys zaufania między Trumpem a skrajną prawicą, jaki narastał już przed konfliktem. Tej wiosny liderzy AfD wezwali przedstawicieli partii do ograniczenia podróży do USA przed kluczowymi wyborami regionalnymi" - zauważa Politico.

Jean-Yves Dormagen, prezes instytutu sondażowego Cluster17, ocenił w rozmowie z dziennikarzami portalu, że poparcie lidera USA stało się "zatrutym prezentem". - Trump naprawdę tworzy problem dla tych liderów - wyjaśnił, wskazując na podziały, jakie tworzy amerykański przywódca.

Polska liczy na Trumpa. Odwrotnie do trendu

W styczniu Cluster17 przeprowadził badania opinii w siedmiu krajach Unii Europejskiej. Wynika z nich, że choć osoby o konserwatywnych poglądach pozytywniej oceniali Trumpa, jedynie 18 proc. postrzegała go jako "przyjaciela Europy".

Jednakże "polska prawicowa populistyczna partia Prawo i Sprawiedliwość nadal nawiązuje więzi z Trumpem" - zwraca uwagę Politico. Zdaniem autorki publikacji prezydent Karol Nawrocki "stara się wykorzystać swoje kontakty z Trumpem, walcząc z premierem Donaldem Tuskiem".

We wspomnianym sondażu Cluster17 Trump został nazwany "przyjacielem Europy" przez 17 procent wszystkich polskich respondentów - to najwyższy odsetek spośród siedmiu badanych krajów UE.

Źródło: Politico





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