Trump odpycha prawicowych liderów? Sytuacja Polski odmienna
Liderzy prawicy we Włoszech, Niemczech i Francji nie zabiegają już o przyjaźń z Donaldem Trumpem - ocenia Politico. Inaczej jednak wygląda sytuacja w Polsce. Podczas gdy na zachodzie Europy nastawienie do prezydenta USA ulega wyraźnej zmianie, większość pytanych Polaków z nadzieją spogląda w stronę Białego Domu.
W skrócie
- Według Politico liderzy prawicy we Włoszech, Niemczech i Francji dystansują się od Donalda Trumpa, jednak w Polsce sytuacja wygląda odmiennie.
- W treści artykułu podkreślono, że poparcie Trumpa w wielu krajach Europy stało się problematyczne dla lokalnych polityków, którzy wcześniej zabiegali o jego względy.
- W badaniu przeprowadzonym przez Cluster17 Trump został uznany za "przyjaciela Europy" przez 17 proc. polskich respondentów, co jest najwyższym wynikiem spośród siedmiu badanych krajów UE.
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Utrzymanie pozytywnych relacji z Donaldem Trumpem mogło oznaczać przepustkę do świata polityki międzynarodowej. Tak było kiedyś. Obecnie coraz więcej konserwatywnych liderów, którzy zabiegali o jego poparcie, stawia na niezależność - podkreśla Politico.
Jak zauważa dziennik, "marka Trumpa" zepsuła się z powodu wszczętych przez niego wojen taryfowych, konfliktu na Bliskim Wschodzie, a nawet gróźb siłowego zajęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Ci, którzy chętnie spotykali się z Trumpem, dziś już nie chcą tego robić. Są jednak pewne wyjątki.
Liderzy prawicy w Europie odwracają się od Trumpa
Trump ostatnio rozgniewał premier Włoch Giorgię Meloni, twierdząc, że "błagała" go o zdjęcie. Zniechęcił do siebie także Jordana Bardellę - przewodniczącego francuskiego prawicowego Zjednoczenia Narodowego i jednego z faworytów w wyścigu o urząd prezydenta Francji.
Bardella stwierdził, że nie szuka poparcia prezydenta USA w nadchodzących wyborach. - Nie musimy akceptować ani otwierać drzwi na jakąkolwiek ingerencję - powiedział.
"Tymczasem w Niemczech wojna z Iranem pogłębiła kryzys zaufania między Trumpem a skrajną prawicą, jaki narastał już przed konfliktem. Tej wiosny liderzy AfD wezwali przedstawicieli partii do ograniczenia podróży do USA przed kluczowymi wyborami regionalnymi" - zauważa Politico.
Jean-Yves Dormagen, prezes instytutu sondażowego Cluster17, ocenił w rozmowie z dziennikarzami portalu, że poparcie lidera USA stało się "zatrutym prezentem". - Trump naprawdę tworzy problem dla tych liderów - wyjaśnił, wskazując na podziały, jakie tworzy amerykański przywódca.
Polska liczy na Trumpa. Odwrotnie do trendu
W styczniu Cluster17 przeprowadził badania opinii w siedmiu krajach Unii Europejskiej. Wynika z nich, że choć osoby o konserwatywnych poglądach pozytywniej oceniali Trumpa, jedynie 18 proc. postrzegała go jako "przyjaciela Europy".
Jednakże "polska prawicowa populistyczna partia Prawo i Sprawiedliwość nadal nawiązuje więzi z Trumpem" - zwraca uwagę Politico. Zdaniem autorki publikacji prezydent Karol Nawrocki "stara się wykorzystać swoje kontakty z Trumpem, walcząc z premierem Donaldem Tuskiem".
We wspomnianym sondażu Cluster17 Trump został nazwany "przyjacielem Europy" przez 17 procent wszystkich polskich respondentów - to najwyższy odsetek spośród siedmiu badanych krajów UE.
Źródło: Politico