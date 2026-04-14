W skrócie Donald Trump skrytykował Giorgię Meloni za brak pomocy w sprawie NATO i stanowisko wobec Iranu oraz energii.

Giorgia Meloni wyraziła sprzeciw wobec wypowiedzi Trumpa dotyczących papieża i podkreśliła potrzebę jedności Zachodu.

Trump zarzucił Meloni zmianę postawy i stwierdził, że Włochy mają problemy z migracją oraz polityką energetyczną.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Podoba wam się to, że wasza premier nie robi nic, aby pozyskać ropę? - pytał Donald Trump, który rozmawiał z włoskim dziennikiem "Corriere della Serra". Amerykański prezydent odpowiedział tym samym na słowa Giorgii Meloni.

Premier Włoch dostała tego samego dnia pytanie o spór na linii Stany Zjednoczone - Watykan oraz ostatnie głośne wypowiedzi Donalda Trumpa pod adresem Leona XIV. Ojciec Święty krytykował wojnę na Bliskim Wschodzie i groźby formułowane przez prezydenta USA.

Premier Włoch solidarna z papieżem Leonem XIV. Skrytykowała słowa Trumpa

- Wyrażam solidarność z papieżem Leonem. Szczerze mówiąc, nie czułabym się zbyt komfortowo w społeczeństwie, w którym przywódcy religijni robią to, co każą przywódcy polityczni - powiedziała Giorgia Meloni.

Kancelaria premier Włoch opublikowała także oficjalne oświadczenie. "Uważam za niedopuszczalne słowa prezydenta Trumpa o Ojcu Świętym. Papież jest głową Kościoła katolickiego i słuszne oraz normalne jest to, że apeluje o pokój i że potępia każdą formę wojny" - czytamy.

Przypomnijmy, prezydent USA napisał ostatnio na Truth Social: "Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, iż Iran ma broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, iż Ameryka zaatakowała Wenezuelę - kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do USA".

Wcześniej Meloni otwarcie skrytykowała decyzje Donalda Trumpa dotyczące ceł, wojny na Bliskim Wschodzie oraz kwestii Grenlandii, podkreślając potrzebę jedności Zachodu.

Donald Trump odpowiada na słowa Giorgii Meloni. "Jest zupełnie inna niż myślałem"

- Jestem nią zszokowany. Myślałem, że ma odwagę, ale się myliłem - tak na słowa Giorgii Meloni zareagował Donald Trump. - To ona jest nie do przyjęcia - mówił, odnosząc się do stanowiska szefowej włoskiego rządu.

Jak stwierdził Trump, to, co mówiła Meloni jest "nie do przyjęcia, gdyż nie obchodzi ją, czy Iran będzie miał broń atomową", a także, czyTeheran "zniszczyłby Włochy w dwie minuty, gdyby miał taką możliwość".

Amerykański przywódca przyznał, że nie rozmawiał z Meloni już od dłuższego czasu. Przyczyną, jak podkreślił, jest brak pomocy włoskiego rządu w sprawie NATO. - (Meloni - red.) Nie chce nam pomóc w pozbyciu się broni jądrowej. Jest zupełnie inna niż myślałem - powiedział.

Miesiąc wcześniej Donald Trump nazwał Giorgię Meloni swoją przyjaciółką i wielką przywódczynią, która "zawsze stara się pomóc". Teraz zmienił stanowisko. - To już nie ta sama osoba, a Włochy nie będą tym samym krajem - podkreślił Trump. - Imigracja zabija Włochy i całą Europę - dodał.

Ostry komentarz Donalda Trumpa. Mówił o Europie, NATO i Leonie XIV

Prezydent USA podjął też w wywiadzie kwestię Europy, która - w jego ocenie - "niszczy się od środka" swoją polityką migracyjną i energetyczną. - Płacą najwyższe ceny za energię na świecie, a nie są nawet gotowi walczyć o cieśninę Ormuz, skąd ją pobierają. Są zależni od Donalda Trumpa, który utrzymuje ją otwartą - podkreślał.

Raz jeszcze amerykański przywódca określił NATO mianem "papierowego tygrysa", mówiąc wcześniej o braku zgody Włoch na wysłanie trałowców w rejon cieśniny.

W sprawie Leona XIV i jego apelu o pokój Trump stwierdził, że papież nie rozumie, iż Iran stanowi zagrożenie nuklearne. - Nie rozumie tego i nie powinien mówić o wojnie, bo nie ma pojęcia, co się dzieje. Nie rozumie, że w Iranie w zeszłym miesiącu zabito 42 tys. demonstrantów - mówił Trump.

Kiedy zapytano go, czy jest mu przykro z powodu porażki w wyborach Viktora Orbana, odpowiedział: - Był moim przyjacielem, nie był moim kandydatem, ale był moim przyjacielem, dobrym człowiekiem, wykonał dobrą robotę w kwestii imigracji. Nie pozwolił, by ludzie przyjeżdżali i rujnowali jego kraj, tak jak to zrobiły Włochy.

Źródło: "Corriere della Serra"

