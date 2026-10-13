Trump odpiera zarzuty w sprawie umowy z Rosją. "Nie jest dla nas"

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Donald Trump broni porozumienia w sprawie dostaw oleju napędowego z Rosji. - To jest umowa dotycząca oleju napędowego, nie jest dla nas. To trafia na rynek globalny, nie do nas - podkreślił, choć była to odpowiedź na pytanie o sposób, w jaki Kreml może wykorzystać płynące z umowy zyski.

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Donald Trump w ciemnym garniturze i czerwonym krawacie pokazuje kciuk do góry na tle jasnego nieba
Donald Trump broni porozumienia ws. dostaw oleju napędowego z RosjiKENT NISHIMURA AFP

W skrócie

  • Donald Trump podkreślił, że umowa z Rosją dotyczy dostaw oleju napędowego na rynek globalny, nie tylko do Stanów Zjednoczonych.
  • Porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie natychmiastowych dostaw rosyjskiego oleju napędowego na światowe rynki spotkało się z krytyką amerykańskich ustawodawców.
  • Donald Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone wciąż przekazują Ukrainie informacje wywiadowcze.
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Zapytany o to, czy Rosja mogłaby przeznaczyć zyski z umowy na zakup kolejnych bomb, Donald Trump nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi. - To jest umowa dotycząca oleju napędowego, nie jest dla nas. To trafia na rynek globalny, nie do nas - odparł.

Amerykański prezydent ogłosił w niedzielę zawarcie porozumienia z Władimirem Putinem w sprawie natychmiastowych dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynki światowe.

USA nie dzielą się wywiadem z Ukrainą? Donald Trump odpowiada

Porozumienie spotkało się z krytyką ze strony amerykańskich ustawodawców z obu partii. Jak twierdzą, może ona naruszać amerykańskie prawo zakazujące importu rosyjskich surowców energetycznych, dopóki Moskwa nie zakończy agresji przeciwko Ukrainie.

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Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone nadal przekazują Ukrainie dane wywiadowcze. Odniósł się w ten sposób do słów Wołodymyra Zełenskiego, który przekazał, że Kijów nie otrzymał ostrzeżenia przed niedawnym zmasowanym atakiem rakietowym Rosji. - Pomagamy im i dzielimy się informacjami wywiadowczymi - oświadczył.

Zaznaczył przy tym, że Waszyngton utrzymuje kontakty z obiema stronami konfliktu. - Stany Zjednoczone nadal dzielą się informacjami wywiadowczymi z Ukrainą i współpracują zarówno z Kijowem, jak i Moskwą, aby położyć kres tej wojnie - nadmienił.

Trump: Putin i Zełenski dążą do końca walk, ale nie wiedzą, jak to zrobić

Zdaniem amerykańskiego prezydenta zarówno Władimir Putin, jak i Wołodymyr Zełenski dążą do zakończenia walk, jednak główną przeszkodą pozostają relacje między przywódcami.

- Między nimi panuje ogromna nienawiść. Po prostu nie wiedzą, jak do tego dojść - skomentował Trump.

Do sprawy odniósł się wcześniej szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha, tłumacząc, że Kijów nieustannie otrzymuje wsparcie informacyjne od USA, a brak ostrzeżenia w tym konkretnym przypadku wynikał z użycia przez Rosję "specjalnego typu broni".

Źródło: Reuters

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