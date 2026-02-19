W skrócie Donald Trump ogłosił podczas inauguracji Rady Pokoju, że Norwegia zgodziła się zorganizować kolejne posiedzenie tej rady.

Trump wyraził przekonanie, że bardziej niż na nagrodach zależy mu na światowym pokoju i ratowaniu ludzkiego życia.

W 2025 roku Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała Maria Corina Machado, która w 2026 roku odwiedziła Biały Dom i przekazała Trumpowi swój medal.

Podczas inauguracyjnego spotkania utworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju prezydent USA ogłosił, że Norwegia gospodarzem kolejnego posiedzenia rady. Jak doprecyzował w czwartek minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide, jego kraj nie ma jednak zamiaru wstąpić do Rady Pokoju.

Trump przyznał, że gdy otrzymał telefon od Norwegów, pierwsza na myśl przyszła mu... Pokojowa Nagroda Nobla.

- Cóż, myślałem, że dostanę Nagrodę Nobla, gdy zadzwonili do mnie z Norwegii. Jak tylko usłyszałem: "Jesteśmy zaszczyceni ogłosić", myślałem, że ją dostanę - mówił amerykański prezydent.

Trump nie chce już pokojowego Nobla? "Chcę ocalać życia ludzkie"

Amerykański przywódca, który od wielu miesięcy przekonywał, że jest właściwym kandydatem do tego prestiżowego wyróżnienia, tym razem oświadczył, że są rzeczy, na których zależy mu bardziej niż na zbieraniu laurów.

- Dbam o pokój. Wszyscy robimy to, co musimy robić. Ja po prostu nie chcę, żeby ludzie ginęli, w różnych częściach świata, nawet odległych od Stanów Zjednoczonych - mówił Trump. Dodał, że jeżeli "mógłby kończyć wojny, to będzie to robił".

- Chcę ocalać życia ludzkie i nie obchodzą mnie nagrody - oświadczył prezydent USA.

Kampania noblowska Donalda Trumpa. Pragnie zakończyć kolejne wojny

Donald Trump zapewnił, że nadal będzie aktywnie uczestniczył w działaniach na rzecz ludzi dotkniętych wojną. Powiedział też, że wiele innych krajów Zachodu ma zamiar do niego dołączyć.

Od jesieni zeszłego roku środowisko polityczne Donalda Trumpa przekonywało, że prezydent USA "zakończył osiem wojen" i to jemu należy się przyznawana przez Norweski Komitet Noblowski nagroda. Dziewiątą zakończoną przez Trumpa wojną ma być konflikt w Ukrainie, jednak jak przyznał, doprowadzenie do porozumienia w tym zakresie jest trudniejsze niż myślał.

W ubiegłym roku kandydaturę Trumpa do pokojowego Nobla poparły między innymi Izrael, Armenia, Demokratyczna Republika Konga, Kambodża czy Rwanda. Za nagrodą dla amerykańskiego prezydenta opowiedzieli się też przedstawiciele rodzin zakładników Hamasu porwanych 7 października 2023 roku.

Ostatecznie laureatką Pokojowej Nagrody Nobla w 2025 roku została liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado. Trump publicznie namawiał aktywistkę do tego, by zrzekła się wyróżnienia.

Machado na zaproszenie prezydenta odwiedziła Biały Dom w styczniu 2026 roku i wręczyła Trumpowi swój medal "w uznaniu za jego wyjątkowe oddanie na rzecz wolności" Wenezueli.

Waszyngton. Historyczna inauguracja Rady Pokoju

W czwartek w Waszyngtonie rozpoczęło się pierwsze w historii posiedzenie Rady Pokoju. Organizacja utworzona przez prezydenta USA ma pomagać ONZ w rozwiązywaniu konfliktów zbrojnych na całym świecie.

W swoim przemówieniu Donald Trump podziękował światowym przywódcom, którzy dołączyli do Rady Pokoju i wyraził nadzieję, że na podobny krok zdecydują się kolejni. Dodał, że następną wojną, jakiej pragnie położyć kres jest konflikt w Strefie Gazy, który był pierwotną przyczyną powołania organizacji.

Oprócz Trumpa zaplanowano także przemówienia sekretarza stanu Marco Rubio, doradcy i zięcia prezydenta Jareda Kushnera, ambasadora USA przy ONZ Mike'a Waltza, specjalnego wysłannika Trumpa Steve'a Witkoffa.

Prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie reprezentuje szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

