W skrócie Donald Trump podniósł cła na kanadyjskie towary i zakończył rozmowy handlowe po emisji kontrowersyjnej reklamy podczas World Series.

Kanadyjski premier Mark Carney publicznie przeprosił prezydenta USA oraz wyraził nadzieję na poprawę relacji między krajami.

Trump przyjął przeprosiny, lecz nie wznowił negocjacji. Kanadyjscy dziennikarze bronią interpretacji słów Ronalda Reagana.

Wyemitowana podczas meczu World Series antytaryfowa reklama, w której powoływano się na wypowiedzi byłego prezydent USA Ronalda Reagana, ugodziła w stosunki między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Odpowiedzialny za ten spot okazał się rząd Ontario.

W reakcjiDonald Trump zapowiedział podniesienie cła na kanadyjskie towary o 10 procent i zakończył wszystkie rozmowy handlowe. Samą reklamę określił zaś jako "fałszywą" kampanię antytaryfową, twierdząc, że słowa Reagana zostały zniekształcone.

Kanada stara się poprawić relację z USA. Carney przeprosił Trumpa

- Przeprosiłem prezydenta. Prezydent poczuł się urażony - ogłosił na sobotniej konferencji w Południowej Korei premier Kanady Mark Carney.

Lider kanadyjskiego rządu powiedział dziennikarzom, że rozmowy handlowe zostaną wznowione, gdy Stany Zjednoczone będą do tego gotowe. Wyraził jednak nadzieję na poprawę sytuacji między krajami.

Rozmawiając w piątek z dziennikarzami na pokładzie Air Force One Donald Trump również potwierdził, że usłyszał przeprosiny od premiera. Dodał, że "bardzo go lubi", jest "bardzo miły", ale ta reklama nie była dobra.

Donald Trump przyjął przeprosiny. Rozmów nie wznowił

- (Carney) Przeprosił za to, co zrobili z reklamą, ponieważ była to fałszywa reklama. Wiesz, było dokładnie na odwrót. Ronald Reagan uwielbiał cła i starali się, aby wyglądało to inaczej. I przeprosił, a ja to doceniam - wyjaśnił amerykański prezydent.

Dopytywany, czy teraz wznowi negocjacje z Kanadą, odparł: - Nie, ale mamy bardzo dobre relacje.

Autorzy kanadyjskie dziennika "National Post" sprzeciwiają się jednak narracji Trumpa. Podkreślają, że Reagan w rzeczywistości wykazywał niechęć do stosowania ceł, a rząd Ontario wykorzystał jedynie fragment jego wypowiedzi.

"Ogólnie rzecz biorąc, reklama Ontario nie wypacza poglądów byłego prezydenta na temat ceł" - podkreślają.

Źródło: AFP, "National Post"

