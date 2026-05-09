Trump o przeniesieniu żołnierzy z Niemiec do Polski. "To możliwe"
Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył w piątek przeniesienia żołnierzy mających zostać wycofanych z Niemiec do Polski. - Mamy świetne relacje z Polską i prezydentem Nawrockim, więc mogę to zrobić - stwierdził.
Prezydent Stanów Zjednoczonych został zapytany o polski postulat, by wycofani z Niemiec amerykańscy żołnierze trafili do Polski.
- Polska by tego chciała - przyznał podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem na swoje pole golfowe w Wirginii. - Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Nawrockim - red.). Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe - dodał.
Dopytywany, czy to zrobi, Trump odparł, że "może" to zrobić.
W ubiegłym tygodniu prezydent zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej, niż ogłoszone dotąd 5 tys. żołnierzy. Od tej pory jednak nie powiedział na ten temat nic więcej. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział z kolei w piątek, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje.
Trump o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą. "Początek końca wojny"
Trump odniósł się również do ogłoszonego w piątek trzydniowego rozejmu między Rosją i Ukrainą na czas rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Prezydent zapewnił, że była to jego inicjatywa, a nie Putina i że obaj prezydenci łatwo się na nią zgodzili. Wyraził nadzieję, że rozejm przerodzi się w coś trwalszego.
"Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, śmiertelnej i pełnej ciężkich walk wojny. Rozmowy trwają w celu zakończenia tego głównego konfliktu, największego od czasu II wojny światowej. Z każdym dniem jesteśmy tego coraz bliżej" - przekazał wcześniej Trump za pośrednictwem platformy Truth Social.
Pytany zaś, czy zamierza wysłać swój zespół do Moskwy na dalsze negocjacje, odparł, że "zrobiłby to, gdyby uznał, że to pomoże".