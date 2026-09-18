Trump o potencjalnym ataku Rosjan w Polsce: Nawrocki ma to pod kontrolą

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

- Nawrocki ma to pod kontrolą - powiedział Donald Trump, pytany o ostrzeżenia dotyczące potencjalnych ataków hybrydowych, jakie Rosjanie mogą przeprowadzić w Polsce. Prezydent USA stwierdził, że Moskwa podejmuje wrogie działania wobec sojuszników Ukrainy od pięciu lat.

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Karol Nawrocki i Donald Trump
Karol Nawrocki i Donald TrumpSAUL LOEBAFP

W skrócie

  • Donald Trump stwierdził, że Karol Nawrocki kontroluje sytuację w związku z potencjalnymi atakami hybrydowymi Rosjan w Polsce.
  • Trump wykluczył telewizje CNN, MSNOW oraz portal Politico z Białego Domu, powołując się na skumulowane negatywne publikacje na jego temat.
  • Prezydent USA zaprzeczył, jakoby jego decyzje wobec mediów naruszały wolność słowa, wskazując na obecność innych dziennikarzy.
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Donald Trump został zapytany przez dziennikarza o wypowiedzi Donalda Tuska dotyczące możliwych ataków na Polskę i sojuszników Ukrainy. Amerykański przywódca wskazał na Karola Nawrockiego.

- Cóż, macie świetnego prezydenta. Był wielkim fanem Trumpa. Był na 12. miejscu, poparłem go, a teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę. I ma to pod kontrolą - zapewnił.

Trump o potencjalnym ataku Rosji na Polskę. "Nawrocki ma to pod kontrolą"

Amerykański prezydent wskazał, że Rosja atakuje sojuszników Ukrainy już "od pięciu lat".

Również w piątek Trump ogłosił, że wykluczył telewizje CNN i MSNOW oraz portal Politico z Białego Domu z powodu rzekomych "kłamstw" na jego temat. Zagroził podobnymi posunięciami wobec innych mediów.

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Pytany chwilę później podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym o powód decyzji, odparł, że nie była to reakcja na konkretne materiały, lecz "kumulatywny" efekt ich stronniczych - zdaniem prezydenta - publikacji.

- To tak naprawdę tylko skumulowane historie z ostatnich kilku lat, mam tego dość - powiedział.

Trump idzie na wojnę z mediami. "Nie muszę ich wpuszczać"

Trump twierdził, że jego decyzja nie jest pogwałceniem pierwszej poprawki do konstytucji gwarantującej wolność słowa i wolność prasy, wskazując na obecność innych przepytujących go dziennikarzy.

- To chore. Chodzi mi o to, że coś jest nie tak z krajem, który pozwala ludziom celowo pisać negatywne historie. Jeśli chcą je pisać, to w porządku. Ale ja nie muszę ich wpuszczać do Domu Ludu (Białego Domu - red.) - powiedział.

Pytany o to, jaki sygnał wysyła w przeddzień wizyty chińskiego przywódcy represjonującego media, Trump odparł, że "my też jesteśmy represyjni i też mamy fake news", po czym poprawił się, że "my nie represjonujemy, ale oni (media - red.) piszą fake news".

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