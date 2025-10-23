Trump o niedoszłym spotkaniu z Putinem. "Nie wydawało się właściwe"
Donald Trump potwierdził, że spotkanie z Władimirem Putinem w Budapeszcie nie odbędzie się w najbliższej przyszłości. - Odwołałem je, ale zrobimy to w przyszłości - zapewnił.
- Odwołaliśmy spotkanie z prezydentem Putinem, bo po prostu nie wydawało mi się to właściwe. Nie mieliśmy poczucia, że dotrzemy tam, gdzie powinniśmy - poinformował amerykański prezydent podczas rozmowy z dziennikarzami w związku z wizytą sekretarza generalnego NATO Marka Rutte w Białym Domu.
- Więc je odwołałem, ale zrobimy to w przyszłości - dodał Donald Trump.
Donald Trump potwierdza. Szczyt w Budapeszcie nie odbędzie się w najbliższej przyszłości
- Za każdym razem, gdy rozmawiam z Władimirem, prowadzimy dobrą dyskusję, ale ona donikąd nie prowadzi - zauważył przywódca.
Trump nawiązał też do sankcji nałożonych na rosyjskich gigantów naftowych, które ogłosił wcześniej amerykański Departament Skarbu. Wyraził nadzieję, że okres ich obowiązywania nie będzie długi.
- To ogromne sankcje... I mamy nadzieję, że nie potrwają długo. Mamy nadzieję, że wojna zostanie rozwiązana - stwierdził prezydent USA.
Pierwsze amerykańskie sankcje na Rosję w drugiej kadencji Trumpa
Przed konferencją prasową Trumpa minister skarbu Scott Bessent oświadczył, że sankcjami objęte zostaną dwie największe rosyjskie spółki naftowe: Rosnieft i Łukoil, a także podmioty, które posiadają w nich 50 proc. lub więcej udziałów.
- Biorąc pod uwagę odmowę prezydenta Putina zakończenia tej bezsensownej wojny, Departament Skarbu nakłada sankcje na dwie największe rosyjskie spółki naftowe, które finansują machinę wojenną Kremla - powiedział.
Wcześniej poinformowano, że wszystkie kraje Unii Europejskiej zgodziły się na wprowadzenie w życie 19. pakietu sankcji wobec Rosji, przewidujących m.in. zakaz sprowadzania rosyjskiego LNG od 2027 r.