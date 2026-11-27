W skrócie Donald Trump omówił z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem kwestie rozmieszczenia wojsk USA w Europie oraz sprawę zakończenia wojny na Ukrainie.

Prezydent USA jednostronnie zmodyfikował treść wspólnego oświadczenia po spotkaniu, dodając zapis o konieczności unikania eskalacji konfliktu przez obie strony.

Donald Trump wyraził chęć obecności Władimira Putina na szczycie G20 w Miami, argumentując to potrzebą silniejszej grupy międzynarodowej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Trump, który spędza na Florydzie Święto Dziękczynienia, spotkał się w środę wieczorem z szefem NATO. Pytany w czwartek przez media, czy tematem ich rozmowy było też rozmieszczenie amerykańskich wojsk w Europie, odparł, że rozmawiali o tym "długo".

Ponownie zarzucił przy tym Europejczykom, że "nie byli zbyt pomocni w kwestii Iranu". - Nie byli zbyt pomocni, ale zdobyliśmy Grenlandię. (...) Jest trzy razy większa od Teksasu i szczerze mówiąc, to sprawiło, że zacząłem nieco inaczej na to patrzeć - powiedział Trump.

- Teraz, jak wiecie, (Europejczycy) są zaangażowani razem z nami. Są w różnych częściach Iranu i świetnie sobie radzą - dodał. Mówiąc o Grenlandii, Trump odniósł się do porozumienia sprawie bezpieczeństwa Arktyki, które zezwala USA na budowę dwóch nowych baz wojskowych na wyspie.

Trump o zakończeniu wojny na Ukrainie: Do tanga trzeba dwojga

Trump przekazał dziennikarzom, że większość jego środowej rozmowy z sekretarzem NATO poświęcona była wojnie w Ukrainie. Ponownie wyraził przekonanie, że przywódca Rosji Władimir Putin chciałby zakończenia wojny. - Wierzę w to. Do tanga trzeba dwojga - dodał. Zaznaczył, że również Ukraina i NATO chciałyby końca wojny. - Druga strona chciałaby, by to się zakończyło. NATO by chciało, by to się zakończyło. Właśnie zamówili 750 samolotów F-35. To wielkie zamówienie. (...) Szkoda, że czują, że ich potrzebują - powiedział.

We wspólnym oświadczeniu po spotkaniu Trump i Rutte napisali, że omówili m.in. "jak ważne jest, aby Rosja unikała wszelkich działań, które umyślnie lub nieumyślnie rozszerzają konflikt, oraz jak ważne jest jak najszybsze pokojowe rozwiązanie konfliktu". Jednak kilka godzin później, publikując wpis w serwisie Truth Social, prezydent zmienił wydźwięk tego oświadczenia. W rezultacie zapis został zmieniony tak, by stwierdzał, że zarówno "Rosja, jak i Ukraina" muszą unikać takich działań.

Przedstawiciel NATO poinformował serwis Politico, że pierwotny komunikat był oficjalnym, wspólnie uzgodnionym stanowiskiem obu stron. Sugeruje to, że Trump później jednostronnie zmodyfikował jego treść - podkreślił portal.

Trump ocenił też w rozmowie z dziennikarzami, że jego stanowisko względem Rosji jest bardzo surowe, ponieważ przekazał Ukrainie pociski przeciwpancerne i nałożył na Rosję sankcje. Oświadczył przy tym, że zależy mu na doprowadzeniu do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Przekonywał, że Moskwa nie przekazuje "zbyt dużo" informacji Iranowi. - Zresztą my też przekazujemy informacje (Ukrainie) i to więcej od nich - dodał.

Putin zaproszony na szczyt G20. "Chciałbym, żeby był z nami"

Powiedział też, że nie wie, czy Putin przybędzie na szczyt G20 w grudniu na Florydzie. - Nie wiem, ale jeśli chciałby przyjechać, to oczywiście może. Niektórym osobom by się to nie spodobało - podkreślił amerykański przywódca.

- Wiecie, kiedy (Putin) był członkiem G8, prezydent (Barack) Obama chciał, żeby go stamtąd usunięto. Gdyby pozostał członkiem tej grupy, być może nie mielibyśmy teraz tej wojny. Był bardzo urażony tym, co się wtedy wydarzyło. A teraz mamy G7 - podkreślił Trump.

- Gdyby to zależało ode mnie, chciałbym, żeby był z nami. Uważam, że była to znacznie silniejsza grupa, kiedy Rosja była jej członkiem - dodał. - Spotykamy się i rozmawiamy o Rosji, o Ukrainie. Mówię: czy nie byłoby lepiej, gdyby była tu też Rosja? - pytał Trump.

Niedawno 20 kongresmenów z obu partii wystosowało list do prezydenta USA, w którym wezwano go do wycofania zaproszenia dla przywódcy Rosji na szczyt G20 w Miami.

Doradca Putina Jurij Uszakow powiedział, że decyzja o uczestnictwie w szczycie będzie zależała od wyników spotkania liderów w Shenzhen. Na przełomie października i listopada prezydent USA oświadczył, że jest również skłonny zaprosić na szczyt w Miami prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Zaproszenie na szczyt, który odbędzie się 14-15 grudnia w Miami, otrzymała również Polska. Nasz kraj ma reprezentować prezydent Karol Nawrocki.



