Trump o "dużym ataku na Wenezuelę". "Maduro ujęty przez Delta Force"

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro został wraz z żoną pojmany i wywieziony z kraju - przekazał Donald Trump, cytowany przez agencję Reutera. Prezydent USA dodał, że ataki jego kraju na cele w Wenezueli zostały przeprowadzone "z powodzeniem". Minister obrony tego kraju przekazał, że USA uderzyły w obszary cywilne.

Znana osoba w garniturze na pierwszym planie, w tle miasto ogarnięte dużym pożarem z gęstym, ciemnym dymem unoszącym się nad budynkami.
Donald Trump potwierdza, że USA stoją za atakiem na WenezuelęGAVRIIL GRIGOROV / POOL / STR / AFP / East NewsAFP

Stany Zjednoczone zaatakowały w sobotę Wenezuelę i pojmały jej prezydenta Nicolasa Maduro, którego wywieziono z kraju wraz z małżonką - poinformował w sobotę prezydent Donald Trump. Zdaniem amerykańskiego przywódcy ataki zostały przeprowadzone z powodzeniem.

Jak podała amerykańska stacja CBS News, Maduro miał został pojmany przez siły Delta Force - jednostki specjalnej armii USA.

Wśród zaatakowanych celów były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony, baza lotnicza La Carlota oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira - podał portal Infobae, analizując doniesienia z serwisów społecznościowych.

Atak USA na Wenezuelę. Ministerstwo obrony: Będziemy stawiać opór

Oświadczenie Trumpa zbiegło się w czasie z nagraniem opublikowanym przez ministra obrony Wenezueli.

- Wolna, niepodległa i suwerenna Wenezuela z całą siłą swojej wolnościowej historii odrzuca obecność tych obcych wojsk, które pozostawiły po sobie jedynie śmierć, ból i zniszczenie - zapowiedział w nim Władimir Padrino.

Padrino przekazał również, że w wyniku porannego ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę uderzono w obszary cywilne, a obecnie trwa gromadzenie informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych.

W odpowiedzi na wydarzenia w Wenezueli hiszpańskie MSZ ogłosiło, że Madryt oferuje się w roli negocjatora, by pomóc znaleźć pokojowe rozwiązanie sytuacji.

    USA-Wenezuela. Trump spełnił swoje groźby

    Prezydent USA wcześniej wielokrotnie groził przeprowadzeniem operacji lądowych w Wenezueli. Nie ujawnił publicznie swoich celów, ale prywatnie naciskał na prezydenta Nicolasa Maduro, aby ten uciekł z kraju - donosi Reuters.

    Stany Zjednoczone oskarżyły Maduro o kierowanie "państwem narkotykowym" i sfałszowanie wyborów. Wenezuelski przywódca utrzymuje natomiast, że Waszyngton chce przejąć kontrolę nad jego złożami ropy naftowej.

    Stany Zjednoczone nie podjęły tak bezpośredniej interwencji w Ameryce Łacińskiej od czasu inwazji na Panamę w 1989 r., mającej na celu odsunięcie od władzy przywódcy wojskowego Manuela Noriegi.

