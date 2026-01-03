Trump o "dużym ataku na Wenezuelę". "Maduro ujęty przez Delta Force"
Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro został wraz z żoną pojmany i wywieziony z kraju - przekazał Donald Trump, cytowany przez agencję Reutera. Prezydent USA dodał, że ataki jego kraju na cele w Wenezueli zostały przeprowadzone "z powodzeniem". Minister obrony tego kraju przekazał, że USA uderzyły w obszary cywilne.
W skrócie
- Donald Trump ogłosił, że prezydent Wenezueli Nicolas Maduro został pojmany przez siły Delta Force i wywieziony z kraju.
- USA przeprowadziły ataki na cele wojskowe i cywilne w Wenezueli, co potwierdził tamtejszy minister obrony.
- Hiszpania zaoferowała swoje pośrednictwo, a Wenezuela zapowiedziała opór wobec obecności zagranicznych wojsk.
Stany Zjednoczone zaatakowały w sobotę Wenezuelę i pojmały jej prezydenta Nicolasa Maduro, którego wywieziono z kraju wraz z małżonką - poinformował w sobotę prezydent Donald Trump. Zdaniem amerykańskiego przywódcy ataki zostały przeprowadzone z powodzeniem.
Jak podała amerykańska stacja CBS News, Maduro miał został pojmany przez siły Delta Force - jednostki specjalnej armii USA.
Wśród zaatakowanych celów były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony, baza lotnicza La Carlota oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira - podał portal Infobae, analizując doniesienia z serwisów społecznościowych.
Atak USA na Wenezuelę. Ministerstwo obrony: Będziemy stawiać opór
Oświadczenie Trumpa zbiegło się w czasie z nagraniem opublikowanym przez ministra obrony Wenezueli.
- Wolna, niepodległa i suwerenna Wenezuela z całą siłą swojej wolnościowej historii odrzuca obecność tych obcych wojsk, które pozostawiły po sobie jedynie śmierć, ból i zniszczenie - zapowiedział w nim Władimir Padrino.
Padrino przekazał również, że w wyniku porannego ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę uderzono w obszary cywilne, a obecnie trwa gromadzenie informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych.
W odpowiedzi na wydarzenia w Wenezueli hiszpańskie MSZ ogłosiło, że Madryt oferuje się w roli negocjatora, by pomóc znaleźć pokojowe rozwiązanie sytuacji.
USA-Wenezuela. Trump spełnił swoje groźby
Prezydent USA wcześniej wielokrotnie groził przeprowadzeniem operacji lądowych w Wenezueli. Nie ujawnił publicznie swoich celów, ale prywatnie naciskał na prezydenta Nicolasa Maduro, aby ten uciekł z kraju - donosi Reuters.
Stany Zjednoczone oskarżyły Maduro o kierowanie "państwem narkotykowym" i sfałszowanie wyborów. Wenezuelski przywódca utrzymuje natomiast, że Waszyngton chce przejąć kontrolę nad jego złożami ropy naftowej.
Stany Zjednoczone nie podjęły tak bezpośredniej interwencji w Ameryce Łacińskiej od czasu inwazji na Panamę w 1989 r., mającej na celu odsunięcie od władzy przywódcy wojskowego Manuela Noriegi.