W skrócie Donald Trump oświadczył, że kwestia stałej bazy wojskowej w Polsce jest analizowana i sugerował, że decyzja mogła już zostać podjęta.

Pentagon prowadzi rozmowy techniczne w sprawie możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce, a ostatnie spotkania na ten temat odbyły się z udziałem przedstawicieli MON.

Portal Politico poinformował, że Pentagon nie zaprosił ważnych państw NATO na planowane w Warszawie spotkanie nieformalnej grupy roboczej dotyczącej przyszłości Sojuszu.

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Donald Trump został w czwartek zapytany przez dziennikarzy, co ze stałą bazą w Polsce?

- Przyglądamy się temu. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski. Więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć - powiedział Trump. Dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, odparł: Skąd wiesz, że nie podjąłem? Mogłem już podjąć.

Pentagon: Trwa badanie możliwości stałego stacjonowania sił USA w Polsce

Wzmianka o możliwym stacjonowaniu sił pojawiła się też we wtorkowym oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania Strategii Obrony Narodowej (NDS).

W części poświęconej Europie Colby stwierdził, że w myśl strategii zakładającej przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, ministerstwo jest obecnie skupione na "pokazywaniu i pomocy (sojusznikom - red.)" jak sprostać temu zadaniu.

"Robimy to na poziomie dwustronnym, prowadząc rozmowy techniczne (...) oraz przez inne okazje do bliższej współpracy, takich jak bieżące badanie potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce" - napisano w dokumencie przesłanym Kongresowi.

Ostatnie rozmowy na ten temat odbyły się w minionym tygodniu, kiedy z Colbym rozmawiali wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Wcześniej o "wielkich postępach" w sprawie bazy w Polsce mówił prezydent USA Donald Trump, co zostało zinterpretowane jako potwierdzenie, że decyzja w tej sprawie zapadła.

Według Colby'ego częścią strategii Pentagonu była też redukcja liczby brygadowych zespołów bojowych (BCT) w Europie o dwa. Jedną z wycofanych brygad była stacjonująca rotacyjnie w Polsce, druga - w Rumunii. Oświadczenie wiceszefa Pentagonu zdaje się sugerować, że jednostka ta nie powróci do Polski.

Spotkanie części państw NATO w Warszawie. Media: Pentagon nie zaprosił ważnych członków

W środę portal Politico poinformował, że Pentagon nie zaprosił ważnych członków NATO, w tym Francji, Wielkiej Brytanii i krajów bałtyckich, na planowane w październiku w Warszawie spotkanie nieformalnej grupy roboczej poświęcone przyszłości Sojuszu. Jak dodał portal, budzi to obawy przed wewnętrznymi podziałami w NATO.

Według ustaleń inicjatorem spotkania w Polsce jest wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Portal podkreślił, że szczegóły dotyczące nowej grupy roboczej pozostają niejasne, a Biały Dom nie odpowiedział na prośbę portalu o odniesienie się do tej sprawy, podczas gdy Pentagon odmówił komentarza.

Colby zorganizował już dwa podobne spotkania, z udziałemFinlandii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski i Szwecji. Celem tych rozmów, zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Politico od uczestników rozmów, jest opracowanie sposobów działania Sojuszu w zmieniającym się otoczeniu geopolitycznym.

Według informacji Politico wkrótce do uczestników takich spotkań może dołączyć Dania.



