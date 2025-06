Trump nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. "Nadzwyczajna rola"

Donald Trump został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Wniosek o uhonorowanie prezydenta USA złożył republikanin Buddy Carter, wskazując na kluczowe działania amerykańskiego przywódcy w doprowadzeniu do rozejmu pomiędzy Izraelem a Iranem. "Odegrał nadzwyczajną i historyczną rolę" - czytamy w liście, który Carter wystosował do kapituły.