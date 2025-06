W ostrych słowach odniósł się również do sytuacji w Kongresie, zarzucając demokratom brak sukcesów.

"Głupia AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, jedna z 'najgłupszych' osób w Kongresie , domaga się teraz mojego impeachmentu, mimo że skorumpowani i zepsuci demokraci robili to już dwa razy wcześniej"- napisał Donald Trump w swojej sieci społecznościowej Truth Social.

W ten sposób odniósł się do dwukrotnego postawienia w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów. Pierwszy raz stało się to w grudniu 2019 roku, w związku z tzw. aferą ukraińską. Drugi raz miało to miejsce w 2021 roku i było związane ze szturmem na Kapitol po wygraniu w USA wyborów prezydenckich przez Joe Bidena.