W skrócie Marco Rubio podkreślił, że Grenlandia jest istotnym elementem obrony przeciwrakietowej USA i trwają rozmowy z Danią oraz Grenlandią o jej wykorzystaniu.

Rubio przyznał, że łatwiej byłoby Stanom Zjednoczonym posiadać wyspę, a nie tylko opierać się na dotychczasowych porozumieniach dotyczących obecności wojskowej.

Donald Trump od kilku lat podejmuje działania w celu przejęcia kontroli nad Grenlandią, argumentując to względami bezpieczeństwa i obawą przed wpływami Rosji lub Chin.

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Marco Rubio powiedział, że zgadza się z Donaldem Trumpem, co do tego, że porozumienia ws. stacjonowania sił zbrojnych USA na Grenlandii są niewystarczające. Dodał, że łatwiej byłoby posiadać wyspę.

Słowa padły na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. Polityczka Sarah McBride dopytywała Rubio, czy USA muszą wejść w posiadanie kolejnego terytorium w obrębie NATO, aby je bronić.

- Obecnie prowadzimy rozmowy (...) na temat wykorzystania Grenlandii do wspólnej obrony nas wszystkich. To kluczowy element obrony przeciwrakietowej, ale właśnie w tym momencie jesteśmy zaangażowani w rozmowy. Myślę, że jesteśmy teraz na dobrej drodze - oświadczył sekretarz stanu USA.

Wraca temat Grenlandii. Marco Rubio: Będziemy mieli do przekazania dobre wiadomości

Marco Rubio podkreślił, że rozmowy z Danią i Grenlandią na temat wykorzystania wyspy do wspólnej obrony prowadzone są od miesięcy i przebiegają dobrze.

- Myślę, że w pewnym momencie będziemy mieli do przekazania całkiem dobre wiadomości - oświadczył nieco enigmatycznie.

W dalszej kolejności sekretarz stanu USA został zapytany przez McBride o to, czy zdaje sobie sprawę, że Grenlandia stanowi część Królestwa Danii. - Na razie - odparł.

USA chcą przejąć kontrolę nad Grenlandią. Trump zabiega o wyspę od lat

Donald Trump od kilku lat grozi przejęciem kontroli nad Grenlandią. Po raz pierwszy próbował odkupić wyspę od Danii jeszcze w 2019 roku. Temat wrócił po inauguracji jego drugiej kadencji prezydenckiej.

Republikanin przekonuje, że USA potrzebują wejść w posiadanie Grenlandii ze względów bezpieczeństwa. Jak tłumaczył w styczniu, Dania nie może powstrzymać planów zajęcia wyspy przez Rosję lub Chiny, dlatego powinna ona trafić pod kontrolę Waszyngtonu.

Specjalny wysłannik USA w Grenlandii Jeff Landry przekazał w maju, że "nadszedł czas, aby Stany Zjednoczone ponownie odcisnęły swoje piętno na Grenlandii".

Źródło: Reuters





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