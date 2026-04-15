W skrócie Donald Trump opublikował kolejną kontrowersyjną grafikę, na której znajduje się u boku postaci przypominającej Jezusa.

Ilustracja została prawdopodobnie wygenerowana przez sztuczną inteligencję i pojawiła się na profilu 'Irish for Trump' w serwisie X, a następnie została udostępniona przez prezydenta.

Trump tłumaczył wcześniejszą publikację grafiki, przedstawiającej go jako Jezusa, twierdząc, że był na niej lekarzem, a zamieszanie wynikło z błędnej interpretacji i 'fake newsów'.

Zaledwie dwa dni temu Donald Trump wywołał oburzenie części katolików, zamieszczając w swoim serwisie Truth Social grafikę, na której zobaczyć można było go w stylizacji przypominającej Jezusa.

W środę na profilu amerykańskiego prezydenta pojawiła się kolejna intrygująca ilustracja. "Szaleńcom ze skrajnej lewicy może się to nie spodobać, ale uważam, że to całkiem ładne" - napisał przywódca.

Trump znów igra z katolikami? Kolejna kontrowersyjna grafika

Ilustracja została najprawdopodobniej wygenerowana przez sztuczną inteligencję i pojawiła się w poście na profilu "Irish for Trump" w serwisie X. Prezydent USA udostępnił ją na swoim koncie Truth Social.

Grafika przedstawia Donalda Trumpa w objęciach postaci przypominającej Jezusa. Długowłosy mężczyzna przytula do siebie prezydenta, kładzie dłonie na jego sercu i ramieniu.

Nad głowami obu postaci roztacza się jasna, "wspólna" aureola. W tle widzimy amerykańską flagę.

Publikacja Trumpa źle zinterpretowana? Trump twierdzi, że był lekarzem, nie Jezusem

Donald Trump wywołał powszechne oburzenie publikacją grafiki, przedstawiającej go jako Jezusa, która pojawiła się dwa dni temu na jego profilu w Truth Social. Post z ilustracją został zamieszczony wkrótce po równie kontrowersyjnym wpisie, w którym otwarcie krytykował papieża Leona XIV.

Kilka godzin później grafika została usunięta, a sam prezydent tłumaczył, że została błędnie zinterpretowana. Twierdził, że był przekonany, że widnieje na niej jako lekarz uzdrawiający chorego mężczyznę. O - jego zdaniem - mylny odbiór publikacji oskarżył "fake newsy".

- Ja, jako lekarz, mam pomagać ludziom. I rzeczywiście pomagam ludziom. Sprawiam, że ludziom robi się o wiele lepiej - mówił.

