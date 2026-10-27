W skrócie Poparcie dla Donalda Trumpa w najnowszym sondażu Ipsos dla agencji Reutera wynosi 32 proc., co stanowi wzrost o 1 punkt procentowy względem ubiegłego tygodnia.

Negatywne zdanie o urzędującym prezydencie USA ma obecnie 66 proc. ankietowanych, a przewaga Demokratów nad Republikanami spadła o 1 punkt procentowy do 11 proc.

Wybory połówkowe do Kongresu, w których wyłoniony zostanie nowy skład Izby Reprezentantów i część senatorów, odbędą się 3 listopada 2026 roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W najnowszym sondażu, przygotowanym przez Ipsos na zlecenie agencji Reutera, Amerykanie zostali zapytani o swoje poparcie dla urzędującego prezydenta Donalda Trumpa. Jak się okazuje, wspiera go 32 proc. To o 1 pkt proc. więcej w porównaniu z badaniem z ubiegłego tygodnia.

Na nieco ponad tydzień przed wyborami połówkowymi do Kongresu negatywne zdanie o Trumpie ma 66 proc. ankietowanych. O 1 pkt proc., do 11 proc, zmalała też przewaga Demokratów nad Republikanami.

USA. Donald Trump nie ma powodów do radości. Nowy sondaż

W badaniu opublikowanym tydzień wcześniej zarówno przewaga Partii Demokratycznej, jak i notowania Trumpa były rekordowo niekorzystne dla obecnej ekipy rządzącej w USA.

Średnia z sondaży wyliczona przez "New York Times" daje Trumpowi 37-procentowe poparcie. Również i w tym wypadku jest ona tylko o 1 pkt proc. wyższa od najgorszego wyniku obecnego prezydenta.

Wybory, które odbędą się 3 listopada, wyłonią nowy skład Izby Reprezentantów, 33 ze 100 senatorów oraz gubernatorów w 36 stanach.

Według ośrodka Cook Political Report Demokraci mają szansę przejąć kontrolę nad Izbą i odzyskać większość w Senacie. Są też faworytami w co najmniej 19 wyścigach gubernatorskich.

Badanie przeprowadzono na próbie 1679 dorosłych Amerykanów, w tym 1280 zarejestrowanych wyborców; margines błędu wynosi 2 punkty procentowe.



