Trump nie krył rozczarowania. Mówił o Putinie, "powinien przestać"

Krzysztof Ryncarz

- Rosja wydała miliony dolarów na bomby, pociski, amunicję, ludzkie życie, a nie zdobyli praktycznie żadnego terytorium - powiedział podczas spotkania z prezydentem Turcji Donald Trump. Przywódca USA po raz kolejny zaapelował o koniec wojny Rosji z Ukrainą. - Putin powinien przestać - zaznaczył republikanin.

Władimir Putin i Donald Trump. Zdj. z ostatniego spotkania przywódców na Alasce
W skrócie

  • Donald Trump krytykuje Rosję za ogromne wydatki wojenne i brak postępów terytorialnych w Ukrainie.
  • Trump apeluje o zakończenie wojny i uważa, że prezydent Turcji Erdogan mógłby odegrać kluczową rolę w negocjacjach.
  • Turcja, zachowując neutralność i utrzymując relacje z obu stronami konfliktu, pomaga w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą.
- (Rosja) walczy ciężko i długo, stracili milion żołnierzy. Mimo ciężkiego bombardowania w ostatnich tygodniach, nie zdobyli prawie żadnego terytorium - mówił w czwartek Donald Trump.

- Rosja wydała miliony dolarów na bomby, pociski, amunicję, ludzkie życie, a nie zdobyli praktycznie żadnego terytorium. Naprawdę myślę, że to czas, by to się skończyło - oświadczył amerykański prezydent.

- Putin powinien przestać - dodał republikanin. W podobnym tonie w środę wypowiedział się wiceprezydent USA. - Rosja będzie w bardzo złej sytuacji, jeśli odmówi negocjacji w dobrej wierze - tłumaczył J.D. Vance.

    USA. Trump spotkał się z Erdoganem. "Woli pozostać neutralny"

    Donald Trump spotkał się w czwartek w Białym Domu z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Amerykański przywódca stwierdził, że Erdogan mógłby wykorzystać swoje wpływy, by pomóc zakończyć wojnę w Ukrainie, ponieważ jest on "bardzo szanowany" zarówno przez Władimira Putina, jak i Wołodymyra Zełenskiego.

    - (Erdogan - red.) mógłby mieć duży wpływ, gdyby tylko chciał. Na razie pozostaje jednak bardzo neutralny - powiedział Trump. Jak dodał, jednym z działań, które Turcja mogłaby podjąć, jest zakończenie kupowania od Rosji ropy naftowej i gazu.

    Turcja, która jest członkiem NATO, utrzymuje dobre relacje zarówno z Ukrainą, popierając jej suwerenność, jak i z Rosją, z którą ma bliskie stosunki gospodarcze. Dzięki temu Ankara pomaga w negocjacjach między państwami. Dotychczasowe dwa spotkania delegacji rosyjskiej i ukraińskiej odbyły się w tureckim Stambule.

