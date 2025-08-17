"Gdybym sprawił, że Rosja oddałaby Moskwę w ramach umowy, media rozpowszechniające fałszywe informacje i ich partnerzy, skrajnie lewicowi demokraci, mówiliby, że popełniłem straszny błąd i zawarłem bardzo złą umowę" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

"Dlatego to są fake newsy! Powinny (media - red.) też mówić o sześciu wojnach, które właśnie zakończyłem" - dodał.

Wojna w Ukrianie a oczekiwania Trumpa. W tle Pokojowa Nagroda Nobla

Trump w piątek oświadczył, że w ciągu sześciu miesięcy zakończył albo powstrzymał sześć wojen. Prezydent wielokrotnie twierdził, że zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla, ale nie otrzyma jej ze względu na swe polityczne przekonania.

Dążenia Trumpa do nagrody poparli m.in. przywódcy Azerbejdżanu i Armenii, Rwandy i Demokratycznej Republiki Konga, Kambodży i Izraela.

Niedawno Trump przyznał, że sądził, iż wojna Rosji przeciwko Ukrainie będzie "najłatwiejsza" do zakończenia, a okazała się jedną z najtrudniejszych.

Amerykańskie media krytycznie o spotkaniu Trumpa z Putinem

Wpis Trumpa jest najprawdopodobniej związany z reakcją amerykańskich mediów na echa jego spotkania z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Dziennikarzy "New York Times" zaniepokoiły honory, z jakimi prezydent USA Donald Trump powitał dyktatora.

Gazeta przekazała, że Putin wyglądał na szczęśliwego, gdy wychodził z samolotu i witał się z prezydentem Trumpem.

"To był dokładnie taki obraz, jakiego pożądał Putin, co wyjaśnia, dlaczego tak chętnie zgodził się na pomysł zorganizowania tego spotkania na Alasce. Nawet jeśli sama sesja przyniesie niewielki postęp lub nie przyniesie żadnego postępu, Putin ponownie znajduje się w gronie rozmówców z supermocarstwa" - ocenił "NYT".

"To był uderzający obraz: uśmiechnięty Władimir Putin wyglądający przez okno opancerzonej limuzyny prezydenta Donalda Trumpa, która mijała rząd kamer na Alasce" - napisano z kolei w internetowym serwisie telewizji CNN.

Spotkanie Trumpa z Putinem. Wnioski po szczycie na Alasce Polsat News / AP Polsat News