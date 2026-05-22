Według dziennika do rozmowy doszło podczas niedawnej telefonicznej konsultacji Donalda Trumpa z Pete'em Hegsethem.

Powołując się na obecnego i byłego przedstawiciela amerykańskiej administracji, gazeta podała, że Trump miał wyrazić niezadowolenie z decyzji Pentagonu dotyczącej anulowania rozmieszczenia wojsk w Polsce.

"Trump powiedział Hegsethowi, że Stany Zjednoczone nie powinny źle traktować Polski, biorąc pod uwagę, że jest ona amerykańskim sojusznikiem i ma bliskie powiązania z Białym Domem" - przekazał dziennik.

"WSJ" przypomina, że pierwotnie redukcja obecności wojsk USA w Europie miała dotyczyć Niemiec, a nie Polski. Według wcześniejszych doniesień decyzja wobec Berlina miała być odpowiedzią na krytykę amerykańskiej polityki wobec Iranu ze strony kanclerza Niemiec Friedricha Merza.

Dziennik ujawnia również, że Pentagon rozważa obecnie alternatywny scenariusz, zakładający przeniesienie 2. Pułku Kawalerii z niemieckiego Vilseck do Polski. Taki ruch pozwoliłby administracji Trumpa jednocześnie zmniejszyć liczbę wojsk USA w Europie Zachodniej i utrzymać silną obecność militarną na wschodniej flance NATO.

Biały Dom i Pentagon zaprzeczają jednak doniesieniom o sporze między Trumpem a Hegsethem. Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly podkreśliła, że prezydent "docenia wszystko, co zrobił i nadal będzie robił minister Hegseth", realizując strategię "America First" w amerykańskich siłach zbrojnych.

Z kolei rzecznik Pentagonu Sean Parnell zapewnił, że obaj politycy pozostają "w stałym kontakcie" w sprawie ruchów wojsk USA w Europie.

Wiceszef polskiego MON Paweł Zalewski powiedział "WSJ", że w najbliższych tygodniach Waszyngton ma przedstawić Warszawie propozycje pozwalające utrzymać amerykańskie zaangażowanie wojskowe w Polsce. Zadeklarował również gotowość Polski do sfinansowania budowy stałej bazy dla żołnierzy USA.

Sprawa wywołała poruszenie również w amerykańskim Kongresie. Politycy obu partii krytykowali sposób podjęcia decyzji przez Pentagon i zapowiedzieli próbę wywarcia presji poprzez procedury budżetowe. Przewodniczący komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów Mike Rogers zasugerował możliwość ograniczenia wydatków przeznaczonych dla wysokich rangą urzędników Pentagonu.

Według "WSJ" anulowanie rotacji wojsk do Polski było najszybszym sposobem na zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy w Europie. Decyzja miała jednak zaskoczyć zarówno kongresmenów, jak i dowódców wojsk lądowych USA, którzy - jak podkreślono - dowiedzieli się o niej zaledwie kilka dni wcześniej.

Żródło: "Wall Street Journal"





