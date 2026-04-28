W skrócie Donald Trump i jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego są sceptyczni wobec irańskiej propozycji dotyczącej zakończenia wojny i otwarcia cieśniny Ormuz - donoszą media.

Prezydent USA nie odrzucił propozycji, jednak wyraził wątpliwości co do dobrej wiary Iranu i spełnienia żądania dotyczącego programu nuklearnego.

Stany Zjednoczone zapowiedziały kontynuację negocjacji z Iranem, a Biały Dom ma wkrótce przedstawić odpowiedź i kontrpropozycje.

Donald Trump i jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego są sceptyczni wobec irańskiej propozycji dotyczącej zakończenia wojny, zakładającej otwarcie cieśniny Ormuz i odłożenie w czasie rozmów o programie nuklearnym - napisał "The Wall Street Journal", powołując się na źródła we władzach USA.

Republikanin rozmawiał z doradcami o irańskiej ofercie w poniedziałek rano - podał dziennik. Prezydent nie odrzucił propozycji, lecz dał do zrozumienia, że Teheran nie negocjuje w dobrej wierze ani nie jest skłonny spełnić jego głównego żądania, dotyczącego zakończenia wzbogacania Iranu i rezygnacji z dążenia do broni jądrowej.

Przedstawiciele władz USA zapowiedzieli, że Amerykanie będą nadal negocjować z Iranem, a Biały Dom w najbliższych dniach najpewniej przedstawi swoją odpowiedź i kontrpropozycje - napisał w poniedziałek "WSJ".

USA dostały propozycję z Iranu. Chcą rozwiązać spór wokół cieśniny Ormuz

Prezydent USA groził powrotem do ataków na Iran, jeśli uzna, że rozmowy mające zakończyć wojnę nie przynoszą rezultatów, lecz w administracji narasta przekonanie, że Trump chce uniknąć wznowienia działań zbrojnych.

- Stany Zjednoczone nie będą negocjować za pośrednictwem mediów i wszystko, co nie zostało ogłoszone przez prezydenta Trumpa albo Biały Dom, powinno być uznane jako spekulacje - oznajmiła rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly.

Wcześniej w poniedziałek portal Axios podał, że Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym nową propozycję pokojową. Oferta koncentruje się na rozwiązaniu w pierwszej kolejności kryzysu wokół cieśniny Ormuz i amerykańskiej blokady morskiej.

Polegałoby ono na uzgodnieniu długoterminowego zawieszenia broni lub trwałym zakończeniu wojny. Zgodnie z tą propozycją negocjacje nuklearne rozpoczęłyby się dopiero na późniejszym etapie, po otwarciu Ormuzu i zniesieniu blokady morskiej.

Sobkowiak-Czarnecka w "Gościu Wydarzeń" o zapowiedzi Tuska: To wypełnienie żądań opozycji Polsat News