W skrócie Donald Trump powiązał brytyjską umowę dotyczącą Wysp Czagos z ewentualnymi działaniami militarnymi USA wobec Iranu.

Zdaniem mediów rząd twierdzi, że wykorzystanie baz amerykańskich w Wielkiej Brytanii do ataku na Iran wymaga jej zgody i zgodności z prawem międzynarodowym.

Brytyjska opozycja naciska na administrację Trumpa w sprawie porozumienia o Wyspach Czagos.

"The Guardian" poinformował, że Donald Trump ponownie zmienił zdanie w sprawie poparcia dla porozumienia dotyczącego Wysp Czagos. To ze względu na fakt, iż Wielka Brytania może zablokować USA wykorzystanie jej bazy lotniczej do ataku na Iran.

Prezydent Stanów Zjednoczonych w mediach społecznościowych powiązał bowiem umowę z możliwą amerykańską interwencją na Bliskim Wschodzie, która ma mieć związek z nuklearnymi ambicjami Teheranu.

"Jeśli Iran zdecyduje się nie zawrzeć umowy, Stany Zjednoczone mogą być zmuszone do wykorzystania bazy Diego Garcia i lotniska w Fairford, aby zapobiec potencjalnemu atakowi ze strony wysoce niestabilnego i niebezpiecznego reżimu"- napisał Trump na swojej platformie Truth Social.

Atak na Iran. Media: Nie byłby zgodny ze stanowiskiem Wielkiej Brytanii

- Rutynowo nie komentujemy spraw operacyjnych. Między USA a Iranem trwa proces polityczny, który Wielka Brytania popiera. Iran nigdy nie może być w stanie stworzyć broni jądrowej, a naszym priorytetem jest bezpieczeństwo w regionie - mówił rzecznik brytyjskiego rządu.

Brytyjski dziennik tłumaczy, że prewencyjny atak na Iran "raczej nie byłby zgodny z brytyjską interpretacją prawa międzynarodowego". Ponadto bazy amerykańskie na terytorium Wielkiej Brytanii mogą być wykorzystywane do operacji wojskowych "tylko za zgodą rządu Wielkiej Brytanii" i gdy są "uznane za legalne".

Źródła wśród rządu Wielkiej Brytanii, na które powołuje się "The Guardian" oceniają, że to powód, dla którego Trump ponownie sprzeciwił się planowi w sprawie wysp Czagos.

Londyn liczy, że Trump ponownie zmieni zdanie

We wtorek wieczorem doszło do rozmowy pomiędzy Starmerem a Trumpem o sytuacji w Iranie, jednak w komunikacie Downing Street nie wspomniano o planach dotyczących wysp.

"The Guardian", przywołując swoje ustalenia, pisze, że Londyn liczy na to, że Trump po raz kolejny zmieni zdanie. Projekt ustawy określający porozumienie z Czagos ma bowiem wkrótce wrócić do Izby Lordów.

Zgodnie z regulaminem parlamentu, jeśli ustawa nie zostanie uchwalona przed końcem obecnej sesji parlamentarnej w maju, konieczne będzie ponowne jej złożenie.

Jeden z byłych urzędników rządowych, który ściśle współpracował przy umowie, wyraził jednak obawy, że może ona "zostać zniweczona".

Brytyjska opozycja naciska na Trumpa. Chcą zablokować plan ws. Czagos

Brytyjscy konserwatyści bowiem naciskają na administrację Trumpa, aby zablokowała plan, który według rządu w Londynie może zostać zrealizowany tylko przy poparciu USA.

W przyszłym tygodniu zaplanowano przemówienie w Waszyngtonie minister spraw zagranicznych w brytyjskim gabinecie cieni Priti Patel. Oczekuje się, że konserwatystka przeprowadzi rozmowy z przedstawicielami władz USA na temat planu dotyczącego Czagos.

Patel w swoim oświadczeniu stwierdziła, że umowa "jest teraz martwa". - Niemożliwe jest, aby umowa została zrealizowana bez wsparcia naszych amerykańskich sojuszników, a Partia Pracy wkrótce nie będzie miała czasu, aby przedstawić jakiekolwiek stanowisko parlamentowi - dodała.

Sprawa wysp Czagos. Trump wielokrotnie zmieniał zdanie

Przypomnijmy, że sprawa przekazania Wysp Czagos Mauritiusowi sięga 2019 roku, kiedy to Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że Wielka Brytania ma taki obowiązek. W maju 2025 roku rząd Keira Starmera sfinalizował umowę z Port Louis.

Dokument został w 2025 roku poparty przez Donalda Trumpa. Jednak po eskalacji sytuacji wokół Grenlandii, prezydent USA zmienił zdanie i potępił zawarty przez Wielką Brytanię układ.

Donald Trump w lutym bieżącego roku ponownie złagodził swoją krytykę i uznał, że plan oddania Wysp Czagos to "umowa najlepsza", jaką mógł wynegocjować Keir Starmer.

W środę jednak amerykański prezydent skrytykował porozumienie, wskazując na największą wyspę archipelagu na Oceanie Indyjskim - wspomnianą Diego Garcia, na której znajduje się brytyjsko-amerykańska baza lotnicza. To ze względu na fakt, że umowa przewiduje 99-letnią dzierżawę bazy.

