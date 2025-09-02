Trump nałoży sankcje na Rosję? "Wszystkie opcje na stole"
Sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział w rozmowie z telewizją Fox, że prezydent Donald Trump rozważy nałożenie sankcji na Federację Rosyjską. Jak przyznał urzędnik, od sierpniowego spotkania między przywódcami na Alasce Władimir Putin zintensyfikował ataki na Ukrainę, co nie podoba się amerykańskiej administracji.
Scott Bessent udzielił wywiadu amerykańskiej stacji telewizyjnej Fox. Sekretarz skarbu USA przyznał, że Donald Trump ma obecnie "wszystkie opcje na stole", a nałożenie sankcji na Rosję jest jedną z nich. - Myślę więc, że dla prezydenta Trumpa wszystkie opcje są na stole i myślę, że rozważy je bardzo szczegółowo w tym tygodniu - powiedział urzędnik.
Urzędnik Trumpa uderza w Putina. "Obrzydliwy sposób"
- Prezydent Putin, od czasu historycznego spotkania w Anchorage oraz od czasu rozmowy telefonicznej, kiedy europejscy przywódcy i prezydent Zełenski byli w Białym Domu, w następny poniedziałek, zrobił coś przeciwnego do tego, co powiedział, że chce zrobić. W rzeczywistości zintensyfikował bombardowania w nikczemny i obrzydliwy sposób - stwierdził Bessent.
Kreml w dalszym ciągu uchyla się od organizacji dwustronnego spotkania pomiędzy Władimirem Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. To nie podoba się Donaldowi Trumpowi, który uważa, że najpierw przywódcy Ukrainy i Rosji powinni między sobą porozmawiać. Dopiero później miałoby dojść do spotkania trójstronnego, już z udziałem prezydenta USA.
Prezydent Francji Emmanuel Macron przyznał wcześniej, że jeśli do września nie dojdzie do przełomu w sprawie negocjacji pokojowych, Donald Trump nie powinien pozostawić zachowania Moskwy bez reakcji. Doniesienie medialne sugerują jednak, że lider USA ma rozważać porzucenie wysiłków na rzecz zakończenia konfliktu w Ukrainie do momentu, aż strony staną się "bardziej przechylne". Z kolei jego administracja oskarża europejskich przywódców o brak zgody na większe ustępstwa.