Scott Bessent udzielił wywiadu amerykańskiej stacji telewizyjnej Fox. Sekretarz skarbu USA przyznał, że Donald Trump ma obecnie "wszystkie opcje na stole", a nałożenie sankcji na Rosję jest jedną z nich. - Myślę więc, że dla prezydenta Trumpa wszystkie opcje są na stole i myślę, że rozważy je bardzo szczegółowo w tym tygodniu - powiedział urzędnik.

Urzędnik Trumpa uderza w Putina. "Obrzydliwy sposób"

- Prezydent Putin, od czasu historycznego spotkania w Anchorage oraz od czasu rozmowy telefonicznej, kiedy europejscy przywódcy i prezydent Zełenski byli w Białym Domu, w następny poniedziałek, zrobił coś przeciwnego do tego, co powiedział, że chce zrobić. W rzeczywistości zintensyfikował bombardowania w nikczemny i obrzydliwy sposób - stwierdził Bessent.

Kreml w dalszym ciągu uchyla się od organizacji dwustronnego spotkania pomiędzy Władimirem Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. To nie podoba się Donaldowi Trumpowi, który uważa, że najpierw przywódcy Ukrainy i Rosji powinni między sobą porozmawiać. Dopiero później miałoby dojść do spotkania trójstronnego, już z udziałem prezydenta USA.

Prezydent Francji Emmanuel Macron przyznał wcześniej, że jeśli do września nie dojdzie do przełomu w sprawie negocjacji pokojowych, Donald Trump nie powinien pozostawić zachowania Moskwy bez reakcji. Doniesienie medialne sugerują jednak, że lider USA ma rozważać porzucenie wysiłków na rzecz zakończenia konfliktu w Ukrainie do momentu, aż strony staną się "bardziej przechylne". Z kolei jego administracja oskarża europejskich przywódców o brak zgody na większe ustępstwa.

