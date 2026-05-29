W skrócie Administracja USA rozważa umieszczenie wizerunku Donalda Trumpa na banknocie o nominale 250 dolarów, lecz obecnie nie pozwala na to prawo zakazujące przedstawiania żyjących osób.

W Kongresie znajduje się projekt zmiany przepisów, który umożliwiłby umieszczenie żyjącego Donalda Trumpa na banknocie z okazji 250. rocznicy powstania narodu.

W ciągu ostatniego roku pojawiały się propozycje i działania, aby nazwisko lub wizerunek Donalda Trumpa znalazły się na nowych banknotach i monetach.

Amerykańska stacja telewizyjna CBS News poinformowała, że Departament Skarbu USA rozważa emisję banknotu o nominale 250 dolarów z wizerunkiem prezydenta Donalda Trumpa.

Banknot z wizerunkiem Trumpa w USA? Bessent: Przestrzegamy prawa

O sprawie jako pierwszy poinformował "Washington Post". Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Białym Domu doniesienia te skomentował sekretarz skarbu USA Scott Bessent. Jak wyjaśnił, problemem jest fakt, iż "obecnie żadna żyjąca osoba nie może znaleźć się na banknocie". Ponadto musi się na nim znajdować się napis "In God We Trust".

- Właśnie dlatego w Izbie Reprezentantów i Senacie znajduje się projekt ustawy, który ma zmienić pierwszy warunek tak, aby żyjący Donald J. Trump mógł znaleźć się na banknocie 250-dolarowym - powiedział Bessent.

Scott Bessent z projektem banknotu z wizerunkiem Donalda Trumpa KENT NISHIMURA AFP

Amerykański sekretarz skarbu dodał także, że zawczasu przygotowano się do tego, że taka zmiana zostanie przyjęta. - Ale przestrzegamy prawa - podkreślił. Władze dodały, że nowy banknot ma "należycie upamiętniać" 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych.

Trump na amerykańskiej walucie. To niejedyna taka propozycja

"Washington Post" poinformował, że propozycja umieszczenia Donalda Trumpa pojawiła się w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku. Informacje te przekazali czterej obecni i byli pracownicy administracji prezydenta USA. Z ich relacji wynika, że urzędnicy Trumpa wywierali presję na urząd odpowiedzialny za druk amerykańskiej waluty, aby zaprojektował wspomniany banknot.

Dziennik zwrócił przy tym uwagę, że byłoby to pierwsze od ponad 150 lat pojawienie się żywej osoby na amerykańskiej walucie. Ostatni raz doszło do tego bowiem w 1866 roku.

CBS przypomniało przy tym, że to niejedyna tego typu propozycja w ostatnim czasie. Donald Trump bowiem kilkukrotnie starał się o "umieszczenie na kolejnych banknotach swojego imienia lub wizerunku".

Z tego powodu w marcu Departament Skarbu ogłosił, że przyszłe banknoty będą nosić podpis prezydenta. Z kolei w październiku poinformowano o pracach nad monetą jednodolarową z wizerunkiem Trumpa, upamiętniającą 250. rocznicę uzyskania niepodległości.

Źródła: CBS News, "Washington Post"





