W skrócie Donald Trump odrzucił zarzuty mediów dotyczące rzekomego zachęcania do zbombardowania San Diego i Los Angeles, tłumacząc swoje wcześniejsze wypowiedzi.

Prezydent USA wyjaśnił, że odniósł się jedynie do porównania wyższych cen benzyny do hipotetycznych strat, jakie mogłyby wyniknąć z ataku na amerykańskie miasta.

Władze Kalifornii, w tym gubernator Gavin Newsom, potępiły wypowiedź Trumpa, uznając ją za nieodpowiednią.

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Donald Trump opublikował w czwartek wpis, w którym wytłumaczył swoje słowa o zniszczeniu San Diego i Los Angeles. Prezydent USA podkreślił, że jego wypowiedź miała zwrócić uwagę, że wyższe ceny benzyny to niska cena za to, że Iran nie będzie miał broni jądrowej.

"Fałszywe i sztuczne media próbują wmówić, że zachęcam wroga do zbombardowania San Diego i Los Angeles, podczas gdy w rzeczywistości mówiłem o tym, że tymczasowy wzrost cen benzyny jest niewielką ceną za to, by Iran nie posiadał broni nuklearnej" - napisał na swojej platformie Truth Social.

Trump tłumaczy się ze słów o zniszczeniu San Diego i Los Angeles. Uderzył w media

"Jeśli chcecie zobaczyć naprawdę wysoką cenę, to wyobraźcie sobie, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby zbombardowali San Diego i/lub Los Angeles" - kontynuował.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył następnie, że "tylko porównał sytuacje, w której przez krótki czas płacimy trochę więcej za benzynę, z bombardowaniem naszych największych miast".

"Wszyscy to zrozumieli, podobnie jak fałszywe media, ale mimo to one nadal utrzymują, że proszę wroga o zbombardowanie dwóch miast, które kocham" - dodał, po czym zarzucił mediom, że są "zdegenerowane".

Prezydent USA mówił o zniszczeniu dwóch miast. "To niewielka cena"

Przypomnijmy, że Trump wspomniał o zniszczeniu San Diego i Los Angeles podczas poniedziałkowego przemówienia w Nebrasce. Słowa przywódcy wywołały oburzenie wśród części opinii publicznej w USA.

- Pamiętajcie, że w przypadku wojny to wszystko jest sztuczne, ceny są tylko trochę wyższe, to niewielka cena do zapłacenia - mówił.

- To niewielka cena za zapewnienie bezpieczeństwa światu i naszemu krajowi. Mogliby zniszczyć całe miasto. Niech zniszczą Los Angeles, niech zniszczą San Diego. To bardzo mała cena do zapłacenia i wkrótce będzie po wszystkim - kontynuował.

Wypowiedź Donalda Trumpa potępili m.in. przedstawiciele władz Kalifornii. Gubernator tego stanu, demokrata Gavin Newsom, zarzucił prezydentowi, że jest "chory psychicznie".



