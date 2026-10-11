W skrócie Donald Trump twierdzi, że Władimir Putin wyraził chęć zakończenia wojny w Ukrainie podczas ich rozmowy telefonicznej.

Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie i krytykował Wołodymyra Zełenskiego za ataki na rosyjskie rafinerie.

Wcześniej USA ogłosiły porozumienie w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych, co spotkało się z krytyką i reakcją Zełenskiego.

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Prezydent USA Donald Trump, otwiera się w nowym oknie powiedział w sobotę mediom, że podczas piątkowej rozmowy z Władimirem Putinem, otwiera się w nowym oknie usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie, otwiera się w nowym oknie.

- Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło rozwiązania (konfliktu) - przekazał Trump, pytany o to, co usłyszał od Putina podczas piątkowej rozmowy telefonicznej.

- Uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego. Po bardzo niskiej cenie - dodał Trump, odnosząc się do porozumienia w sprawie eksportu rosyjskiego diesla.

Donald Trump naciska na Ukrainę. Chodzi o wybory prezydenckie

Amerykański przywódca powtórzył, że w Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenta. Ocenił też w rozmowie z dziennikarzami podczas powrotu do Waszyngtonu, otwiera się w nowym oknie z Tennessee, że gdyby prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, otwiera się w nowym oknie zawarł wcześniej porozumienie, byłoby ono dużo lepsze.

Amerykański prezydent wcześniej tego dnia zarzucił Zełenskiemu, że mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić.

Oskarżył też Zełenskiego, że, atakując rafinerie w Rosji, otwiera się w nowym oknie, chce przysparzać problemów światu. Dodał, że powiedział Zełenskiemu, by nie prowadził ataków na cele związane z produkcją oleju napędowego, ale ukraiński przywódca i tak to robił.

Reakcja Kremla na słowa Trumpa. "Przełomowe i historyczne"

Specjalny przedstawiciel Putina Kiriłł Dmitriew chwalił oświadczenie Trumpa dotyczące zmiany ukraińskiego prezydenta. Słowa amerykańskiego przywódcy, że w Ukrainie "nadszedł czas, by wybrać nowego prezydenta", Dmitriew nazwał "przełomowymi i historycznymi".

Wysłannik Putina cynicznie stwierdził, że obecne władze Ukrainy jakoby skupiają się na "podżeganiu do wojny".

- Prezydent Trump podziela opinię wielu osób, które uważają, że Ukraina potrzebuje przywództwa, które naprawdę dąży do pokoju, a nie do podżegania do wojny, jak Zełenski - powiedział Dmitriew.

USA ogłosiły porozumienie z Rosją. Chodzi o olej napędowy

W piątek prezydent USA ogłosił, że porozumiał się z Putinem w sprawie importu do Stanów Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie i innych krajów łącznie 4,8 mln ton rosyjskiego oleju napędowego przez najbliższe kilka miesięcy. Oznacza to też zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027 r.

Decyzja prezydenta USA wywołała krytykę zarówno wśród demokratów, jak i części republikanów.

Zełenski oświadczył, że złagodzenie sankcji to "prezent" dla Putina, który nie doprowadzi do pokoju, a Rosja odpłaci za ustępstwa jeszcze większym terrorem.

W sobotę ocenił, że Rosja podziękowała USA za decyzję o zniesieniu sankcji na rosyjskie paliwo, bombardując Zaporoże. W wyniku porannego ataku wojsk rosyjskich na to miasto zginęło 20 osób.



