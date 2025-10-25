W skrócie Donald Trump oczekuje od Chin wsparcia w relacjach z Rosją.

Kluczowym punktem wizyty Trumpa w Azji będą jego rozmowy z Xi Jinpingiem. Prezydent USA nie wykluczył również możliwości spotkania z Kim Dzong Unem.

Trump odwiedzi także Malezję i Japonię, gdzie spotka się z nową premier - Sanae Takaichi.

Prezydent USA Donald Trump zadeklarował w piątek, że oczekuje od Chin wsparcia w relacjach z Rosją. Słowa te padły na pokładzie Air Force One podczas jego lotu do Azji.

Donald Trump leci co Azji, ma spotkać się z Xi. "Chcę, żeby Chiny pomogły"

Głównym celem podróży amerykańskiego polityka - pierwszej w jego drugiej kadencji do tego regionu - jest spotkanie z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem.

Rozmowy Trumpa z Xi, zaplanowane na 30 października w Korei Południowej na marginesie forum Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, będą dotyczyć napięć handlowych między mocarstwami. Będzie to pierwsze spotkanie obu przywódców od czasu powrotu Trumpa do Białego Domu.

- Chciałbym, aby Chiny pomogły nam w sprawie Rosji - oświadczył prezydent, cytowany przez agencję Reutera. - Chciałbym, aby Chiny nam pomogły - podkreślił.

Prezydent USA chce spotkania z Kim Dzong Unem. "Dobrze się z nim dogaduję"

Trump zapytany z kolei przez reporterów na pokładzie Air Force One o możliwość spotkania z dyktatorem Korei Północnej Kim Dzon Unem, odparł: "Chciałbym, on wie, że tam jedziemy".

Prezydent USA dodał, że poinformowano stronę północnokoreańską o jego wizycie. Podkreślił również dobre relacje z północnokoreańskim przywódcą, z którym ostatni raz spotkał się w 2019 r. podczas swojej pierwszej kadencji. - Bardzo dobrze się z nim dogaduję - stwierdził Trump.

Harmonogram azjatyckiej wizyty Trumpa, która potrwa pięć dni, obejmuje również Malezję i Japonię.

W Kuala Lumpur prezydent USA weźmie udział w szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Z kolei w Tokio spotka się z zaprzysiężoną w tym tygodniu nową premier Japonii Sanae Takaichi, z którą - jak sam Trump stwierdził - ma "fantastyczne relacje".

Takaichi jest protegowaną zamordowanego premiera Shinzo Abego, który nazywany był "zaklinaczem Trumpa", ponieważ jako jeden z nielicznych światowych liderów potrafił skutecznie nawigować w zmiennym stylu dyplomacji Trumpa podczas jego pierwszej kadencji w Białym Domu.

