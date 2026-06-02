W skrócie Donald Trump zwrócił się do Xi Jinpinga o wsparcie w zakończeniu wojny w Ukrainie, zwracając uwagę na impas w negocjacjach rosyjsko-ukraińskich.

Po spotkaniu w Pekinie, Trump skoncentrował swoją politykę zagraniczną na zakończeniu wojny, a jednocześnie wywierał presję na Wołodymyra Zełenskiego w sprawie rosyjskich warunków pokoju.

Według artykułu ostatnie rozmowy między USA, Rosją i Ukrainą w Genewie nie przyniosły znaczących rezultatów, a wokół zakończenia wojny pojawiają się nowe propozycje strony ukraińskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Donald Trump stara się wykorzystać wpływ Pekinu na Moskwę i doprowadzić do jak najszybszego rozwiązania konfliktu w Ukrainie, podały chińskie media. Według źródeł podczas szczytu przywódców, który odbył się w zeszłym miesiącu w Pekinie, prezydent USA podkreślił, jak ważna jest interwencja Xi Jinpinga w kwestii zakończenia wojny.

Trump miał powiedzieć chińskiemu przywódcy, że negocjacje między Moskwą i Kijowem "utknęły w martwym punkcie" i naciskać na niego, by zmotywował Władimira Putina do podjęcia rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Trump apeluje do Xi o pomoc. W tle wojna w Ukrainie

Jak pisze chińska gazeta, apel Trumpa odzwierciedla wyraźną potrzebę Waszyngtonu, by w sprawę pokoju w Ukrainie zaangażował się również Pekin, który wywiera istotny wpływ na rosyjskiego przywódcę. "South China Morning Post" przypomina, że po powrocie Trumpa z Chin polityk uczynił zakończenie wojny na wschodzie centralnym punktem swojej agendy w polityce zagranicznej.

Wówczas Trump zaczął wywierać presję na Wołodymyra Zełenskiego, by ten zgodził się na rosyjskie warunki pokoju.

Negocjacje między Moskwą a Kijowem nie przyniosły większych rezultatów, jeśli chodzi o warunki podpisania porozumień pokojowych. Od rozmów w Stambule w lipcu 2025, które zakończyły się bez porozumienia o zawieszeniu broni, nie poczyniono w tej sprawie żadnych kolejnych kroków.

Kiedy koniec wojny w Ukrainie? Negocjacje "utknęły w martwym punkcie"

Po raz ostatni delegacje USA, Rosji i Ukrainy spotkały się w lutym w Genewie. Rozmowy miały zakończyć się "niewielkimi, acz zauważalnymi postępami", jednak od tamtej pory zarówno Kijów, jak i Moskwa nie zrezygnowały ze swoich wcześniejszych żądań.

Choć USA pośredniczyły w rozmowach ukraińsko-rosyjskich, pełniąc funkcję mediatora, od ataku sił USA i Izraela na Iran 28 lutego, strona amerykańska wszelkie wysiłki dyplomatyczne kieruje na Bliski Wschód. Jak donosiły amerykańskie media, Pentagon planował również przekazanie części zapasów broni i amunicji przeznaczonych dla Ukrainy amerykańskim żołnierzom w Iranie.

Jak informował w poniedziałek szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, celem Zełenskiego jest "jak najszybsze zakończenie tej wojny", najlepiej jeszcze przed końcem 2026 roku. Jego zdaniem Rosja powinna zgodzić się na "pewną propozycję" szykowaną przez Ukrainę, a porażki na froncie i wyczerpanie armii powinno uświadomić jej, że przegrywa na wielu płaszczyznach.

Źródło: "South China Morning Post"





Prezydent chce odebranć order Zełenskiemu. Bogucki: Nie ma zgody na gloryfikowanie bandytów, którzy mordowali Polaków, bo byli Polakami Polsat News