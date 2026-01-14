W skrócie Donald Trump lekceważy wypowiedź premiera Grenlandii dotyczącą przyszłości wyspy.

Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen deklaruje, że Grenlandia jest bardziej skłonna wybrać pozostanie częścią Królestwa Danii.

Pojawiają się spekulacje na temat możliwych kroków USA w kierunku przejęcia Grenlandii w najbliższym czasie.

Trump skomentował słowa premiera Grenlandii Jensa-Frederika Nielsena podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w bazie lotniczej Andrews pod Waszyngtonem.

- Cóż, to ich problem. Nie zgadzam się z nim. Nie wiem, kim on jest. Nic o nim nie wiem. Ale to będzie dla niego duży problem - powiedział amerykański prezydent.

Premier Grenlandii: Wybieramy NATO, Królestwo Danii i Unii Europejskiej

To odpowiedź na deklarację Nielsena, który po spotkaniu z szefową duńskiego rządu określił, że Grenlandczycy wolą pozostać częścią Danii, niż USA.

- Jeśli mamy wybierać między USA a Danię, to wolimy być częścią Królestwa Danii - podkreślił Nielsen. Dodał, że Grenlandia "wybiera NATO, Królestwo Danii i Unii Europejskiej".

Grenlandia pod kontrolą USA? Komisarz wskazuje możliwy scenariusz

W środę szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii odwiedzą Waszyngton i odbędą rozmowy w Białym Domu z wiceprezydentem J.D. Vancem i sekretarzem stanu Markiem Rubio. Spotkanie odbędzie się na wniosek Kopenhagi, która chce, by Donald Trump zaprzestał gróźb zajęcia wyspy "po dobroci lub w trudniejszy sposób".

Komisarz ds. Arktyki Tom Dans powiedział we wtorek dziennikowi "USA Today", że administracja może podjąć kroki w kierunku objęcia kontroli nad wyspą w ciągu najbliższych "tygodni lub miesięcy". Przyznał jednak, że USA muszą zdobyć zaufanie lokalnych mieszkańców.

- To linia kolejowa z wieloma przystankami - powiedział Dans dziennikowi, opisując przejęcie wyspy. - Pociągi mogą się poruszać ekspresowo, omijając lokalne przystanki i jadąc bezpośrednio na dworzec główny. Właśnie tak prezydent Trump chce to z tym ruszyć - z wielką prędkością - powiedział.

