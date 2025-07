Trump krytykuje ruch Muska. "To jest absurdalne"

- Myślę, że to jest absurdalne, by tworzyć trzecią partię - oświadczył Donald Trump. W ten sposób odniósł się do ogłoszenia przez Elona Muska powstania nowej partii. Prezydent USA ocenił, że "jest zasmucony" widząc, jak miliarder "wykoleja się". Szef Tesli podkreślał z kolei, że Partia Ameryka ma "przywrócić wolność".