W skrócie Donald Trump ostro zareagował na pytania dziennikarza o stan zdrowia, sugerując mu poprawę wyglądu i nazywając go obrzydliwym.

Prezydent USA zapewnił, że czuje się świetnie i uzasadnił absencję na wiecu w Kansas optymizmem przed nadchodzącymi wyborami.

Donald Trump aktywnie wspiera kandydatów Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających, które odbędą się 3 listopada.

Republikanin obiecał wypłatę 5 tys. dolarów każdemu Amerykaninowi, jeśli jego partia utrzyma kontrolę w Kongresie po wyborach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Nagraniem ze zdarzenia podzieliła się telewizja Fox News. Z przedstawionej relacji wynika, że Donald Trump "ostro zareagował" na pytania dziennikarza, który miał dociekać, czy decyzja republikanina o rezygnacji z udziału w sobotnim wiecu w Kansas ma coś wspólnego z jego stanem zdrowia lub harmonogramem podróży.

- Śledzisz mnie od dwóch tygodni. Czuję się świetnie. Jesteś obrzydliwy. Weź się w garść, wyglądasz okropnie - powiedział Trump.

Dodał, że nie widzi potrzeby podróżowania do Kansas, ponieważ jest "optymistycznie nastawiony" do zbliżających się wyborów w tym stanie.

Rozwiń

Wybory w USA. Trump zachęca do głosowania na republikanów

3 listopada odbędą się wybory uzupełniające w USA. Z tego powodu Donald Trump zaangażował się w kampanie kandydatów Partii Republikańskiej, otwiera się w nowym oknie. Wszystko po to, aby ugrupowanie nie straciło większości w Kongresie.

Do tej pory - oprócz wystąpień na wiecach wyborczych - Donald Trump obiecał każdemu z Amerykanów 5 tys. dolarów, jeśli republikanie utrzymają kontrolę w parlamencie.

Kilka dni temu stacja NBC News informowała, że Trump zapowiedział, iż przekaże milion dolarów każdemu, kto zgłosi oszustwo wyborcze podczas nadchodzących wyborów lub wcześniejszych elekcji.

Nie sprecyzował jednak, skąd mają pochodzić środki na wypłaty. Na platformie Truth Social zapewnił, że pieniądze zostaną wypłacone po "aresztowaniu i skazaniu osób odpowiedzialnych za oszustwo".

Trump oskarżył demokratyczną kandydatkę do Senatu

Donald Trump oskarżył ponadto demokratyczną kandydatkę do Senatu Mary Peltolę o oszustwo wyborcze i zażądał wykluczenia jej z listopadowych wyborów na Alasce, otwiera się w nowym oknie.

Współpracownicy Peltoli mieli werbować kandydatów o nazwisku Dan Sullivan, aby odebrać głosy urzędującemu senatorowi republikanów.

Resort sprawiedliwości złożył w sądzie wniosek o zablokowanie zatwierdzenia wyników wyborów na Alasce w przypadku przegranej republikańskiego kandydata.

We wniosku ministerstwo argumentowało, że obecność niezależnego kandydata o nazwisku Dan J. Sullivan, stanowi celowe działanie mające na celu wprowadzenie w błąd wyborców.

Choć eksperci przewidują, że sąd odrzuci wniosek, krytycy widzą w tym ruchu próbę podłożenia gruntu pod ewentualne kontestowanie wyników.

Źródło: Fox News, NBC News



