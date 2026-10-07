W skrócie Donald Trump wyraził sympatię wobec Polaków i przyjacielskie relacje z prezydentem Polski przy okazji pytania o jego rzekome poparcie dla zmiany rządu w Polsce.

Amerykańskie media oraz PAP zauważają, że nie jest jasne, czy Trump zrozumiał zadane mu pytanie dotyczące sytuacji politycznej w Polsce.

Pojawiły się sprzeczne informacje dotyczące rozmowy Trumpa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, która miała dotyczyć kwestii obronnych, bazy wojskowej w Polsce oraz sytuacji wewnętrznej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Kocham Polaków, prezydent jest moim wielkim przyjacielem i jak wiecie, poparłem go - powiedział Trump w rozmowie z dziennikarzami przed odlotem do Teksasu.

Odpowiedział w ten sposób na pytanie o doniesienia o tym, że miałby jakoby popierać zmianę rządu w Polsce. PAP zwraca uwagę, że "nie jest jasne, czy prezydent zrozumiał zadane mu pytanie".

To nie pierwszy raz, kiedy Trump wypowiada się w ten sposób o Polsce i Karolu Nawrockim. W poniedziałek pytany o amerykańską bazę w Polsce, stwierdził, że "bardzo lubi" polskiego prezydenta. - Jak wiecie, poparłem go i wygrał zdecydowaną większością. Odniósł wspaniałe zwycięstwo. Mamy w Polsce wspaniałego prezydenta - powiedział.

Tajemnicza rozmowa Trumpa z Kosiniakiem-Kamyszem. Padają sprzeczne informacje

O tym, że prezydent Trump miał wyrażać "zainteresowanie" zmianą premiera w Polsce podczas marcowej rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem donosiła TV Republika. Rozmowa miała zostać zorganizowana dzięki europosłowi PiS Adamowi Bielanowi i pracownikom kancelarii prezydenta.

Według Kosiniaka-Kamysza, rozmowa w Białym Domu dotyczyła kwestii obronnych, jednak nie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Bielan stwierdził natomiast, że rozmowa "służyła temu", żeby "odblokować" negocjacje w sprawie bazy.

Premier Donald Tusk, który miał zostać o treści rozmowy poinformowany przez szefa MON, powiedział z kolei, że dotyczyła ona "raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce". Dopytywany o dokładny temat spotkania szef rządu stwierdził: "kiedyś historia się dowie".



