Trump jest wściekły. Uderzył w amerykańskie stacje telewizyjne

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Donald Trump zaatakował jedne z największych amerykańskich sieci telewizyjnych ABC i NBC. Zdaniem prezydenta USA, powinny one stracić licencje na nadawanie. "Nieuczciwe 'dziennikarstwo' nie powinno być nagradzane" - wskazywał przywódca.

Donald Trump wściekły na amerykańskie stacje telewizyjne
Donald Trump wściekły na amerykańskie stacje telewizyjneCHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

W skrócie

  • Donald Trump ostro skrytykował amerykańskie stacje telewizyjne ABC i NBC, zarzucając im stronniczość oraz szerzenie fałszywych informacji.
  • Wezwał do odebrania im licencji nadawczych, twierdząc, że ich działania zagrażają demokracji.
  • Wyniki sondaży jednak nie potwierdzają jego rosnącej popularności, a wręcz pokazują wzrost dezaprobaty społecznej wobec prezydenta.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W poniedziałek Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych serię wpisów, w których krytykował amerykańskie stacje telewizyjne ABC i NBC, wskazując że w kłamliwy sposób przedstawiają one informacje na jego temat.

"Pomimo bardzo dużej popularności i, zdaniem wielu, jednych z najlepszych ośmiu miesięcy w historii prezydentury, ABC i NBC Fake News, dwie najgorsze i najbardziej stronnicze sieci w historii, dają mi 97 proc. złych historii" - przekonywał na platformie Truth Social.

Trump uderza w największych amerykańskich nadawców. "Zagrożenie dla naszej demokracji"

Trump zasugerował, że ABC i NBC są "ramieniem Partii Demokratycznej" i wskazał, że "zdaniem wielu" powinny stracić licencję FCC.

"Byłbym całkowicie za, bo są one tak stronnicze i nieprawdziwe, że stanowią rzeczywiste zagrożenie dla naszej demokracji" - stwierdził prezydent USA.

Zobacz również:

Prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych: Władimir Putin i Donald Trump
Ukraina - Rosja

Kluczowa data ws. pokoju w Ukrainie. Trump pisze: "Przed nami ciekawe czasy"

Łukasz Rogojsz
Łukasz Rogojsz

    Trump nazwał stacje "absolutnie najgorszymi i najbardziej stronniczymi na świecie". Zarzucił im też, że nie płacą wymaganych opłat licencyjnych oraz ukazują republikanów i konserwatystów w negatywnym świetle. "Nieuczciwe 'dziennikarstwo' nie powinno być nagradzane, powinno być zakończone!" - napisał.

    W jednym z kolejnych wpisów odniósł się do wyników sondaży, wskazując że te prezentowane w ABC i NBC są nieprawdziwe. "Z wyjątkiem tego, co napisano i wyemitowano w Fake News, mam obecnie najwyższe wyniki sondażowe, jakie kiedykolwiek miałem, nawet w latach 60. i 70. Dziękuję. Uczyńmy Amerykę znowu wielką" - napisał Trump.

    Trump mija się z prawdą? Sondaże nie pozostawiają wątpliwości

    Słowa amerykańskiego prezydenta nie do końca pokrywają się z prawdą. Z sondażu opublikowanym w ubiegłym tygodniu przez Reuters/Ipsos wynika, że Trump cieszy się poparciem 40 proc. Amerykanów.

    Dezaprobatę wobec jego działań wyraziło 54 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost tej tendencji o 2 proc. w porównaniu z poprzednim badaniem z lipca. Sondaż ukazał również, że 1/5 respondentów deklarujących się jako republikanie uważa, że Trump jest zbyt przychylny wobec Rosji.

    "Forbes" informuje również, że wszystkie sondaże publikowane w tym miesiącu wskazują na wzrost negatywnego stosunku Amerykanów do prezydenta.

    Źródło: Truth Social, Forbes

    Zobacz również:

    Europa dotknięta suszą
    Świat

    Tak źle jeszcze nie było. Naukowcy informują o rekordzie w Europie

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz
    Burza wokół "bestii" Karola Nawrockiego. "Ma rowerem jeździć?"Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze