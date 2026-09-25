W skrócie Xi Jinping poinformował o porozumieniu w wielu sprawach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, co zdaniem Xi wpłynęło na stabilność relacji obu krajów.

Podczas spotkania, określonego przez Xi jako historyczne, nie ujawniono szczegółów zawartych porozumień, natomiast podkreślono chęć wzmocnienia przyjaźni i trwałości więzi między narodami.

Według chińskich mediów Xi i Trump rozmawiali o wojnie w Ukrainie, kwestii Tajwanu, negocjacjach z Iranem oraz przedłużeniu rozejmu w wojnie handlowej do 10 stycznia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Prezydent Trump i ja odbyliśmy szczerą i pogłębioną wymianę zdań, osiągając porozumienie w wielu kwestiach - powiedział Xi Jinping w przemówieniu podczas uroczystej kolacji na jego cześć wystawionej przez Donalda Trumpa.

- To nadało nową treść konstruktywnej relacji chińsko-amerykańskiej w zakresie stabilności strategicznej i zapewniło nowe strategiczne wytyczne dla relacji chińsko-amerykańskich - oznajmił Xi.

Xi o spotkaniu z Trumpem: Historyczny moment

Xi nie wymienił zawartych z prezydentem USA porozumień, ale określił spotkanie z nim - drugie w ciągu czterech miesięcy - "historycznym momentem" w stosunkach obu mocarstw i wyraził nadzieję na wzmocnienie przyjaźni między nimi.

Trump w swoim przemówieniu w ogóle nie nawiązał do porozumień, lecz również podkreślił, że obaj z Xi rozumieją, że "choć reprezentują różne systemy, to więzi między ich narodami są trwałe i nigdy nie dogadywali się lepiej".

Prezent od Trumpa dla przywódcy Chin

Prezydent USA wyraził żal, że nie mógł jeszcze przyjąć Xi w budowanej sali balowej. Zaprosił gości do podziwiania powstającej budowli, która ma zostać ukończona za kilkanaście miesięcy.

Trump pokazał też prezent dla Xi w postaci rzeźby bielika amerykańskiego siedzącego na gałęzi.

Podczas publicznej części wystąpienia Xi nie zaprezentował podobnego prezentu dla gospodarza. Obaj natomiast szeroko wspominali wspólną przeszłość obu krajów, zwłaszcza sojusz podczas II wojny światowej i - jak określił to Xi - walkę ramię w ramię przeciwko japońskim militarystycznym agresorom.

Biały Dom. Wystawna kolacja dla Xi Jinpinga

Kolacja na cześć Xi była elementem nadzwyczaj wystawnych ceremonii z okazji wizyty chińskiego przywódcy. W kolacji udział brali przedstawiciele elit politycznych i biznesowych USA, w tym m.in. szefowie Nvidii, Google'a, Apple, OpenAI, Microsoftu, JPMorgan czy Boeinga.

Na kolację podano potrawkę z leśnych grzybów w sosie dyniowym, okonia morskiego w sezamie z pieczoną kapustą chińską oraz lody z miodem z Białego Domu i ciasto z orzechami włoskimi i wiśniową konfiturą.

Jak dotąd Biały Dom ani sam prezydent Trump nie ujawnili żadnych szczegółów rozmów z Xi ani ewentualnych zawartych porozumień. Wszystkie informacje na temat przebiegu rozmów pochodzą z chińskich mediów państwowych.

Doniesienia chińskich mediów na temat spotkania przywódców

Według agencji Xinhua Xi i Trump "wymienili poglądy" na temat wojny w Ukrainie, Xi zachęcił też Trumpa do powrotu do negocjacji z Iranem i wezwał do ostrożności w sprawie Tajwanu.

- Mamy nadzieję, że strona amerykańska będzie trzymać się właściwego stanowiska sprzeciwiającego się "niepodległości" Tajwanu, ostrożnie podejdzie do problemu i położy solidne fundamenty pod współpracę strategiczną - oświadczył chiński przywódca cytowany przez agencję.

Trump przed spotkaniem mówił o potrzebie zrównoważenia relacji handlowych i zapowiadał rozmowę o sztucznej inteligencji, choć sprzeciwił się regulacji tej technologii. Dzień wcześniej USA i Chiny przedłużyły rozejm w prowadzonej wojnie handlowej, choć jedynie do 10 stycznia.



