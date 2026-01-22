Trump i Rutte dogadali się ponad głowami NATO? Premier Danii reaguje
- Wczoraj nie odbyły się żadne negocjacje z NATO dotyczące naszej suwerenności - przekazała premier Danii w reakcji na oświadczenie Donalda Trumpa o wypracowaniu "ramowego planu umowy dotyczącego Grenlandii". W podobnym do republikanina tonie wypowiedział się w czwartek sekretarz generalny NATO. - Ramowa umowa z Trumpem oznacza, że sojusznicy NATO będą musieli zwiększyć bezpieczeństwo w Arktyce - tłumaczył Mark Rutte.
W skrócie
- USA, Dania i Grenlandia będą kontynuować negocjacje dotyczące statusu wyspy.
- Prezydent Donald Trump ogłosił stworzenie ram przyszłej umowy dotyczącej Grenlandii, a Mark Rutte zapewnił, że bezpieczeństwo w Arktyce wzrośnie.
- Premier Danii Mette Frederiksen stwierdziła, że nie odbyły się żadne negocjacje z NATO dotyczące suwerenności Grenlandii.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"Stworzyliśmy ramy przyszłej umowy dotyczącej Grenlandii" - ogłosił w środę wieczorem prezydent Donald Trump. Przełomowe oświadczenie opublikował na platformie Truth Social.
- Ramowa umowa z Trumpem oznacza, że sojusznicy NATO będą musieli zwiększyć bezpieczeństwo w Arktyce - tłumaczył w czwartek sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Z zarysu porozumienia wynika, że Grenlandia pozostanie własnością Danii.
Trump dogadał się z szefem NATO. Chodzi o Grenlandię i rejon Arktyki
- Pierwsze rezultaty zwiększonego bezpieczeństwa w Arktyce będą widoczne w 2026 roku - zadeklarował sekretarz generalny NATO. Dodatkowe wymogi bezpieczeństwa strategicznego regionu mają uzgodnić dowódcy wojsk Sojuszu.
- Spotkamy się w NATO z naszymi dowódcami najwyższego szczebla, aby ustalić, co jest konieczne - przekazał Rutte.
Media sugerowały, że jednym z powodów, dlaczego Donald Trump chciał przejąć kontrolę nad Grenlandią były złoża rzadkich surowców. Mark Rutte zdradził, że jego rozmowa z prezydentem USA "nie dotyczyła wydobycia krytycznych minerałów".
Grenlandia. Premier Danii ogłasza: Nie odbyły się żadne negocjacje z NATO
Sprawa Grenlandii pozostaje niejednoznaczna. Premier Danii Mette Frederiksen powiedziała w czwartek, że "stanowisko Danii i Grenlandii jest takie samo, a wczoraj nie odbyły się żadne negocjacje z NATO dotyczące naszej suwerenności".
Można z tego wywnioskować, że "ramowy plan umowy", który ogłosił Donald Trump, jest tylko i wyłącznie rezultatem jego rozmowy z Markiem Rutte, a nie szerszych negocjacji sojuszników. Warto zauważyć, że szefowa duńskiego rządu nie przyleciała na szczyt w Davos.
Przypomnijmy, formalnie nadzór nad Grenlandią sprawuje Dania. Mieszkańcy wyspy cieszą się sporą autonomią, posiadają własny rząd i parlament.
Mark Rutte przekazał agencji Reutera, że "USA, Dania i Grenlandia będą kontynuować negocjacje" dotyczące statusu arktycznej wyspy
Źródło: Reuters, AFP