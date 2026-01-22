Trump i Rutte dogadali się ponad głowami NATO? Premier Danii reaguje

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

- Wczoraj nie odbyły się żadne negocjacje z NATO dotyczące naszej suwerenności - przekazała premier Danii w reakcji na oświadczenie Donalda Trumpa o wypracowaniu "ramowego planu umowy dotyczącego Grenlandii". W podobnym do republikanina tonie wypowiedział się w czwartek sekretarz generalny NATO. - Ramowa umowa z Trumpem oznacza, że sojusznicy NATO będą musieli zwiększyć bezpieczeństwo w Arktyce - tłumaczył Mark Rutte.

Kobieta w formalnym stroju stoi przy mikrofonach, w tle znajduje się wycinek przedstawiający dwóch mężczyzn siedzących na tle flag NATO i USA, elementy sugerują kontekst polityczny lub dyplomatyczny.
Premier Danii zareagowała na oświadczenie Donalda Trumpa. Chodzi o status GrenlandiiMANDEL NGAN/KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERGAFP

W skrócie

  • USA, Dania i Grenlandia będą kontynuować negocjacje dotyczące statusu wyspy.
  • Prezydent Donald Trump ogłosił stworzenie ram przyszłej umowy dotyczącej Grenlandii, a Mark Rutte zapewnił, że bezpieczeństwo w Arktyce wzrośnie.
  • Premier Danii Mette Frederiksen stwierdziła, że nie odbyły się żadne negocjacje z NATO dotyczące suwerenności Grenlandii.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Stworzyliśmy ramy przyszłej umowy dotyczącej Grenlandii" - ogłosił w środę wieczorem prezydent Donald Trump. Przełomowe oświadczenie opublikował na platformie Truth Social.

- Ramowa umowa z Trumpem oznacza, że sojusznicy NATO będą musieli zwiększyć bezpieczeństwo w Arktyce - tłumaczył w czwartek sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Z zarysu porozumienia wynika, że Grenlandia pozostanie własnością Danii.

Trump dogadał się z szefem NATO. Chodzi o Grenlandię i rejon Arktyki

- Pierwsze rezultaty zwiększonego bezpieczeństwa w Arktyce będą widoczne w 2026 roku - zadeklarował sekretarz generalny NATO. Dodatkowe wymogi bezpieczeństwa strategicznego regionu mają uzgodnić dowódcy wojsk Sojuszu.

- Spotkamy się w NATO z naszymi dowódcami najwyższego szczebla, aby ustalić, co jest konieczne - przekazał Rutte.

Zobacz również:

Karol Nawrocki w wywiadzie dla CNBC: Rosja jest zagrożeniem dla Europy
Świat

Silne NATO bez USA? Nawrocki wytyka błędy Europy i ostrzega przed wojną

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Media sugerowały, że jednym z powodów, dlaczego Donald Trump chciał przejąć kontrolę nad Grenlandią były złoża rzadkich surowców. Mark Rutte zdradził, że jego rozmowa z prezydentem USA "nie dotyczyła wydobycia krytycznych minerałów".

    Grenlandia. Premier Danii ogłasza: Nie odbyły się żadne negocjacje z NATO

    Sprawa Grenlandii pozostaje niejednoznaczna. Premier Danii Mette Frederiksen powiedziała w czwartek, że "stanowisko Danii i Grenlandii jest takie samo, a wczoraj nie odbyły się żadne negocjacje z NATO dotyczące naszej suwerenności".

    Można z tego wywnioskować, że "ramowy plan umowy", który ogłosił Donald Trump, jest tylko i wyłącznie rezultatem jego rozmowy z Markiem Rutte, a nie szerszych negocjacji sojuszników. Warto zauważyć, że szefowa duńskiego rządu nie przyleciała na szczyt w Davos.

    Przypomnijmy, formalnie nadzór nad Grenlandią sprawuje Dania. Mieszkańcy wyspy cieszą się sporą autonomią, posiadają własny rząd i parlament.

    Mark Rutte przekazał agencji Reutera, że "USA, Dania i Grenlandia będą kontynuować negocjacje" dotyczące statusu arktycznej wyspy

    Źródło: Reuters, AFP

    Zobacz również:

    Grenlandia
    Świat

    Grenlandczycy chcą mieć święty spokój. Wywieszają kartki na drzwiach

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    Nawrocki w Radzie Pokoju? Czarnek: ONZ jest dzisiaj ciałem martwymPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze