W skrócie USA, Dania i Grenlandia będą kontynuować negocjacje dotyczące statusu wyspy.

Prezydent Donald Trump ogłosił stworzenie ram przyszłej umowy dotyczącej Grenlandii, a Mark Rutte zapewnił, że bezpieczeństwo w Arktyce wzrośnie.

Premier Danii Mette Frederiksen stwierdziła, że nie odbyły się żadne negocjacje z NATO dotyczące suwerenności Grenlandii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Stworzyliśmy ramy przyszłej umowy dotyczącej Grenlandii" - ogłosił w środę wieczorem prezydent Donald Trump. Przełomowe oświadczenie opublikował na platformie Truth Social.

Trump dogadał się z szefem NATO. Chodzi o Grenlandię i rejon Arktyki

- Pierwsze rezultaty zwiększonego bezpieczeństwa w Arktyce będą widoczne w 2026 roku - zadeklarował sekretarz generalny NATO. Dodatkowe wymogi bezpieczeństwa strategicznego regionu mają uzgodnić dowódcy wojsk Sojuszu.

- Spotkamy się w NATO z naszymi dowódcami najwyższego szczebla, aby ustalić, co jest konieczne - przekazał Rutte.

Media sugerowały, że jednym z powodów, dlaczego Donald Trump chciał przejąć kontrolę nad Grenlandią były złoża rzadkich surowców. Mark Rutte zdradził, że jego rozmowa z prezydentem USA "nie dotyczyła wydobycia krytycznych minerałów".

Grenlandia. Premier Danii ogłasza: Nie odbyły się żadne negocjacje z NATO

Sprawa Grenlandii pozostaje niejednoznaczna. Premier Danii Mette Frederiksen powiedziała w czwartek, że "stanowisko Danii i Grenlandii jest takie samo, a wczoraj nie odbyły się żadne negocjacje z NATO dotyczące naszej suwerenności".

Można z tego wywnioskować, że "ramowy plan umowy", który ogłosił Donald Trump, jest tylko i wyłącznie rezultatem jego rozmowy z Markiem Rutte, a nie szerszych negocjacji sojuszników. Warto zauważyć, że szefowa duńskiego rządu nie przyleciała na szczyt w Davos.

Przypomnijmy, formalnie nadzór nad Grenlandią sprawuje Dania. Mieszkańcy wyspy cieszą się sporą autonomią, posiadają własny rząd i parlament.

Mark Rutte przekazał agencji Reutera, że "USA, Dania i Grenlandia będą kontynuować negocjacje" dotyczące statusu arktycznej wyspy

Źródło: Reuters, AFP

Nawrocki w Radzie Pokoju? Czarnek: ONZ jest dzisiaj ciałem martwym Polsat News Polsat News