W skrócie Donald Trump wyraził zdecydowany sprzeciw wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego, wzywając państwa członkowskie do rezygnacji z udziału w tej instytucji.

Według doniesień administracja Stanów Zjednoczonych rozpoczęła przygotowania do wprowadzenia nowych sankcji na Międzynarodowy Trybunał Karny, które mogą zostać ogłoszone w tym tygodniu.

Wcześniej USA nałożyły sankcje na prezeskę MTK Tomoko Akane, starszego prawnika Abdoulaye Seye oraz głównego prokuratora Karima Khana.

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- Stany Zjednoczone zdecydowanie sprzeciwiają się tej wymykającej się spod kontroli instytucji, jaką jest Międzynarodowy Trybunał Karny - przemawiał na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Donald Trump.

W kolejnych słowach amerykański prezydent określił MTK mianem "zbójeckiej instytucji", która działa "wbrew wszelkim zasadom". Wezwał wszystkie państwa członkowskie do tego, by ją opuściły.

- To grupa złych ludzi. Wzywam wszystkie państwa będące członkami Międzynarodowego Trybunału Karnego do natychmiastowego, oficjalnego zrzeczenia się członkostwa - apelował.

USA nie chcą podlegać jurysdykcji MTK. "Nigdy nie pozwolimy"

MTK sądzi osoby odpowiedzialne za najcięższe zbrodnie na świecie. Odpowiadają przed nim między innymi ci, którzy dopuścili się zbrodni wojennych.

- Nigdy nie pozwolimy, aby żołnierze amerykańscy, ani ktokolwiek inny, byli ścigani lub poddawani pokazowym procesom przez antyamerykański trybunał, który nie ma nad nami jurysdykcji - oświadczył Trump. USA nie są członkiem MTK. Amerykanie w 2000 roku podpisali Statut Rzymski tworzący MTK, ale nigdy go nie ratyfikowali.

Jeszcze w lipcu sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że doprowadzi do demontażu MTK "cegła po cegle, jeśli zajdzie taka potrzeba".

"Państwa współpracujące z amerykańskimi organami ścigania, goszczące amerykańskie siły zbrojne lub objęte szerszym parasolem bezpieczeństwa USA, są wzywane do odrzucenia rzekomych uprawnień MTK do ścigania amerykańskich urzędników i wojskowych" - cytowała Rubio stacja CNN.

Media: Trump przygotowuje sankcje na MTK

Administracja Trumpa przygotowuje sankcje na MTK - przekazał niedawno "Wall Street Journal", powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz. Dziennik dotarł do dokumentów, według których sankcje zakazałyby podmiotom trzecim większości transakcji z tym organem "po upływie okresu karencji trwającego od sześciu do siedmiu miesięcy".

Zdaniem dziennikarzy mogą one zostać ogłoszone w tym tygodniu, podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Restrykcje miałyby znacznie wykraczać poza dotychczasowe działania przeciwko organowi w Hadze.

Waszyngton już wcześniej nałożył szereg sankcji na przedstawicieli MTK.

Członkowie MTK na celowniku USA. Nałożono sankcje

Stało się tak m.in. w sierpniu, kiedy na listę sankcyjną trafili prezeska MTK Tomoko Akane oraz starszy prawnik procesowy tej instytucji, Abdoulaye Seye.

"Osoby te bezpośrednio uczestniczyły w działaniach MTK zmierzających do prowadzenia dochodzeń, aresztowania, zatrzymywania lub ścigania urzędników państw, których rządy nie wyraziły zgody na podleganie jurysdykcji MTK" - napisał w oświadczeniu Rubio.

W lutym USA nałożyły sankcje na głównego prokuratora MTK Karima Khana w związku z wydaniem przez Trybunał nakazów aresztowania premiera Izraela Binjamina Netanjahu i byłego ministra obrony tego kraju, Joawa Galanta.

Źródła: AFP, CNN



