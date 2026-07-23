W skrócie Donald Trump rozważa szeroko zakrojony atak na Iran i przewiduje, że może liczyć na wsparcie Izraela w bardzo krótkim czasie.

Na chwilę obecną nie zostały wydane nowe rozkazy wojskowe ani nie przeprowadzono oficjalnych rozmów dotyczących operacji.

Prezydent USA ocenia, że Iran wyraża chęć negocjacji, ale nie jest jeszcze gotowy na zawarcie porozumienia.

Rebelianci Huti wspierani przez Iran zaatakowali saudyjskie statki, a Trump zagroził Iranowi oraz Huti surową odpowiedzią militarną w przypadku kolejnych ataków.

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Donald Trump w rozmowie z portalem Axios przyznał, że poważnie rozważa wznowienie "dużych operacji bojowych w Iranie". Na stole leżą opcje ataków na większą skalę niż te prowadzone podczas operacji "Epicka Furia".

- Rozważam masowy atak. Większy niż kiedykolwiek wcześniej. Jestem bliski podjęcia decyzji. Jesteśmy na to gotowi - powiedział.

Trump wyjaśnił jednocześnie, że takie działania będą niosły za sobą "poważne konsekwencje". Z tego powodu ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Dwóch anonimowych urzędników z otoczenia Trumpa, z którymi rozmawiał Axios, poinformowało, że na ten moment nie podjęto żadnych rozmów telefonicznych i nie wydano wojsku nowych rozkazów.

USA-Iran. Trump rozważa masowy atak, Izrael ma pomóc

Donald Trump odniósł się do ewentualnej roli Izraela w kolejnym uderzeniu na Teheran. - Dołączy do nas w ciągu dwóch minut, jeśli go o to poproszę - zapewnił. Chwilę później dodał, że USA "nie potrzebują nikogo", aby rozpocząć nową operację przeciwko Iranowi.

Trump zdaje sobie przy tym sprawę, że przyłączenie się sojusznika do ataków będzie wiązało się z konsekwencjami. Prezydent USA dał do zrozumienia, żeTeheran może podjąć odwet wobec Izraela.

W wywiadzie przywódca Stanów Zjednoczonych nawiązał ponadto do negocjacji z władzami Iranu. Jak podkreślił, Teheran "chce negocjować", ale na razie nie jest gotowy na zawarcie umowy. - Zadano im jeszcze za mało bólu - ocenił.

Bliski Wschód. Do konfliktu dołączyli rebelianci Huti

Stany Zjednoczone w ciągu ostatnich 12 dni nasiliły ataki na Iran. Działania te mają rzekomo powstrzymać uderzenia Teheranu na statki handlowe przepływające cieśniną Ormuz.

Władze Iranu nie wykazały chęci zmiany kursu w relacjach z USA. Reżim nie akceptuje propozycji przedstawianych przez amerykańską dyplomację - donoszą źródła Axios.

Sytuacja stała się napięta również w rejonie Morza Czerwonego. Tam wspierani przez Iran rebelianci Huti zaatakowali saudyjskie statki.

W odpowiedzi Donald Trump napisał na swojej platformie Truth Social, że jeśli Huti ponownie zaczną ostrzeliwać jednostki, "USA pociągną Iran do odpowiedzialności". Na Teheran i "oczywiście na samych Huti zostanie nałożona surowa kara militarna" - zakomunikował.

Eskalacja konfliktu doprowadziła do kolejnego wzrostu cen ropy, które przekroczyły 100 dolarów za baryłkę.

Źródło: Axios





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