Trump grozi palcem, może liczyć na sojusznika. "Dołączy w dwie minuty"
Donald Trump przyznał, że rozważa "masowy atak" na Iran, a uderzenie będzie "większe niż kiedykolwiek wcześniej". Zapewnił też, że w potencjalnej operacji może liczyć na wsparcie ze strony Izraela. - Dołączy do nas w ciągu dwóch minut, jeśli go o to poproszę - przekazał.
W skrócie
- Donald Trump rozważa szeroko zakrojony atak na Iran i przewiduje, że może liczyć na wsparcie Izraela w bardzo krótkim czasie.
- Na chwilę obecną nie zostały wydane nowe rozkazy wojskowe ani nie przeprowadzono oficjalnych rozmów dotyczących operacji.
- Prezydent USA ocenia, że Iran wyraża chęć negocjacji, ale nie jest jeszcze gotowy na zawarcie porozumienia.
- Rebelianci Huti wspierani przez Iran zaatakowali saudyjskie statki, a Trump zagroził Iranowi oraz Huti surową odpowiedzią militarną w przypadku kolejnych ataków.
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Donald Trump w rozmowie z portalem Axios przyznał, że poważnie rozważa wznowienie "dużych operacji bojowych w Iranie". Na stole leżą opcje ataków na większą skalę niż te prowadzone podczas operacji "Epicka Furia".
- Rozważam masowy atak. Większy niż kiedykolwiek wcześniej. Jestem bliski podjęcia decyzji. Jesteśmy na to gotowi - powiedział.
Trump wyjaśnił jednocześnie, że takie działania będą niosły za sobą "poważne konsekwencje". Z tego powodu ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.
Dwóch anonimowych urzędników z otoczenia Trumpa, z którymi rozmawiał Axios, poinformowało, że na ten moment nie podjęto żadnych rozmów telefonicznych i nie wydano wojsku nowych rozkazów.
USA-Iran. Trump rozważa masowy atak, Izrael ma pomóc
Donald Trump odniósł się do ewentualnej roli Izraela w kolejnym uderzeniu na Teheran. - Dołączy do nas w ciągu dwóch minut, jeśli go o to poproszę - zapewnił. Chwilę później dodał, że USA "nie potrzebują nikogo", aby rozpocząć nową operację przeciwko Iranowi.
Trump zdaje sobie przy tym sprawę, że przyłączenie się sojusznika do ataków będzie wiązało się z konsekwencjami. Prezydent USA dał do zrozumienia, żeTeheran może podjąć odwet wobec Izraela.
W wywiadzie przywódca Stanów Zjednoczonych nawiązał ponadto do negocjacji z władzami Iranu. Jak podkreślił, Teheran "chce negocjować", ale na razie nie jest gotowy na zawarcie umowy. - Zadano im jeszcze za mało bólu - ocenił.
Bliski Wschód. Do konfliktu dołączyli rebelianci Huti
Stany Zjednoczone w ciągu ostatnich 12 dni nasiliły ataki na Iran. Działania te mają rzekomo powstrzymać uderzenia Teheranu na statki handlowe przepływające cieśniną Ormuz.
Władze Iranu nie wykazały chęci zmiany kursu w relacjach z USA. Reżim nie akceptuje propozycji przedstawianych przez amerykańską dyplomację - donoszą źródła Axios.
Sytuacja stała się napięta również w rejonie Morza Czerwonego. Tam wspierani przez Iran rebelianci Huti zaatakowali saudyjskie statki.
W odpowiedzi Donald Trump napisał na swojej platformie Truth Social, że jeśli Huti ponownie zaczną ostrzeliwać jednostki, "USA pociągną Iran do odpowiedzialności". Na Teheran i "oczywiście na samych Huti zostanie nałożona surowa kara militarna" - zakomunikował.
Eskalacja konfliktu doprowadziła do kolejnego wzrostu cen ropy, które przekroczyły 100 dolarów za baryłkę.
Źródło: Axios