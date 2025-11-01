Trump podkreślił we wpisie w serwisie społecznościowym Truth Social, że rząd USA natychmiast wstrzyma wszelką pomoc i wsparcie dla Nigerii.

Stany Zjednoczone mogą "z całą pewnością wkroczyć do tego zhańbionego kraju, z pełną siłą, aby całkowicie unicestwić islamskich terrorystów, którzy dopuszczają się tych straszliwych okrucieństw" - stwierdził prezydent USA.

Donald Trump grozi Nigerii interwencją militarną

Nigeria ponownie trafiła na listę państw obserwowanych przez administrację USA z powodu obaw o przestrzeganie wolności religijnej.

Z tego samego powodu kraj ten został wpisany na listę już podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Rok później, za prezydentury Joe Bidena, Nigeria została z niej usunięta.

Kilka tygodni temu senator USA z ramienia Partii Republikańskiej, Ted Cruz, stwierdził, że w Nigerii dochodzi do "masowych mordów chrześcijan", i zaapelował do Kongresu o uznanie tego kraju za kraj naruszający wolność religijną.

Prezydent Nigerii Bola Ahmed Tinubu oznajmił, że decyzja ta nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji na miejscu - przekazała agencja AP.

- Wolność religijna i tolerancja były fundamentalną zasadą naszej zbiorowej tożsamości i zawsze nią pozostaną - powiedział Tinubu. - Nigeria sprzeciwia się prześladowaniom religijnym. (...) Gwarancje konstytucyjne chronią obywateli wszystkich wyznań.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych najludniejszego kraju Afryki również wyraziło sprzeciw wobec amerykańskich zarzutów.

"Rząd federalny Nigerii będzie nadal bronił wszystkich obywateli, niezależnie od rasy, wyznania czy religii" - stwierdził rzecznik ministerstwa Kimiebi Ebienfa w oświadczeniu wydanym w sobotę. "Podobnie jak Ameryka, Nigeria nie ma innego wyjścia, jak tylko celebrować różnorodność, która jest naszą największą siłą".

