W skrócie Donald Trump zagroził tymczasowej prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez wysokimi konsekwencjami, jeśli nie podejmie współpracy z USA.

Po pojmaniu Nicolasa Maduro przez amerykańskie służby Rodriguez przejęła władzę w kraju, jednak oficjalnie opowiedziała się po stronie obalonego przywódcy.

Donald Trump zapowiedział tymczasową kontrolę nad Wenezuelą, co spotkało się z krytyką ze strony państw regionu i Hiszpanii.

- Jeśli nie zrobi tego, co powinna, zapłaci bardzo wysoką cenę, prawdopodobnie jeszcze wyższą niż Maduro - stwierdził amerykański prezydent w krótkim wywiadzie udzielonym "The Atlantic".

Donald Trump zaznaczył przy tym, że Wenezuela powinna zostać "przebudowana". - Przebudowanie to nic złego w jej przypadku. Ten kraj poszedł w diabły. To upadły kraj. Całkowicie upadły. Ten kraj to katastrofa pod każdym względem - uznał.

Wcześniej administracja USA i sam prezydent sugerowali, że są gotowi do współpracy z członkami reżimu Nicolasa Maduro. - Stany Zjednoczone są gotowe współpracować z pozostałymi przywódcami Wenezueli, jeśli podejmą "właściwą decyzję" - mówił w niedzielę sekretarz stanu Marco Rubio.

Nicolas Maduro pojmany przez USA. Delcy Rodriguez przejmuje władzę w Wenezueli

Po tym, jak w sobotę amerykańskie jednostki specjalne Delta Force przeprowadziły operację w Caracas, w wyniku której pojmali przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro, tymczasową władzę w kraju przejęła dotychczasowa wiceprezydent Delcy Rodriguez. W niedzielę potwierdziły to zarówno Sąd Najwyższy, jak i wenezuelska armia.

Donald Trump twierdził w sobotę, że Rodriguez wyraziła chęć współpracy z USA. - Marco (Rubio - red.) przeprowadził z nią rozmowę i ona powiedziała, że właściwie będzie się kierowała wskazówkami USA. Nie ma innego wyboru - mówił amerykański prezydent.

Publiczne wypowiedzi Delcy Rodriguez zdają się jednak temu zaprzeczać. W sobotę stwierdziła ona wprost, że Maduro powinien zostać uwolniony, ponieważ jest jedynym legalnym przywódcą Wenezueli, a kraj jest gotowy bronić się przed amerykańskim atakiem.

USA będą kontrolować Wenezuelę? Państwa regionu reagują

W sobotę Donald Trump zapowiedział również, że USA planują tymczasowo kontrolować Wenezuelę. - Będziemy tam rządzić do momentu kiedy uda się przeprowadzić prawidłową transformację - stwierdził.

Dodał również, że amerykańska administracja jest w trakcie wybierania osób, które będą sprawować władzę w Wenezueli. - W tej chwili wyznaczamy odpowiednich ludzi, rozmawiamy z różnymi ludźmi, ale nie możemy niczego zdradzić - stwierdził.

W niedzielę Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Urugwaj i Hiszpania wspólnie potępiły tę propozycję oraz wyraziły "obawy związane z wszelkimi próbami kontroli lub administracji rządowej lub zewnętrznego przywłaszczania zasobów naturalnych lub strategicznych".

