W skrócie Papież Leon XIV określił groźby Stanów Zjednoczonych wobec Iranu jako "nie do zaakceptowania" i wezwał społeczność międzynarodową do zakończenia konfliktu.

Leon XIV zachęcił obywateli do kontaktowania się z przedstawicielami politycznymi i apelowania o pokój na Bliskim Wschodzie.

Donald Trump zagroził, że jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz, Stany Zjednoczone zniszczą wszystkie irańskie elektrownie.

Groźby Trumpa skrytykowano w Iranie i Unii Europejskiej, zwracając uwagę na niezgodność ataków na elektrownie z prawem międzynarodowym.

Papież Leon XIV powiedział we wtorek, że groźby wobec ludności Iranu są "nie do zaakceptowania". Zwierzchnik Stolicy Apostolskiej, który ujawnił się jako otwarty krytyk wojny z Iranem, wezwał obywateli na całym świecie do kontaktowania się ze swoimi przedstawicielami politycznymi i proszenia ich o zakończenie rozszerzającego się konfliktu regionalnego - relacjonuje agencja Reutera.

- Pamiętajmy przede wszystkim o niewinnych: dzieciach, osobach starszych, chorych - o tak wielu ludziach, którzy już stali się lub staną się ofiarami tej trwającej wojny. Przypominajmy wszystkim, że ataki na infrastrukturę cywilną są sprzeczne z prawem międzynarodowym, ale są też znakiem nienawiści, podziału i zniszczenia, do jakich zdolny jest człowiek - mówił Ojciec Święty.

- Zachęcałbym obywateli wszystkich zaangażowanych krajów, aby kontaktowali się z władzami, przywódcami politycznymi, parlamentarzystami, prosząc ich i apelując, by działali na rzecz pokoju i odrzucili wojnę - dodał Leon XIV.

To nie pierwsza publiczna wypowiedź papieża ws. konfliktu na Bliskim Wschodzie. Pod koniec marca stwierdził, że ma nadzieję, iż Donald Trump "szuka wyjścia z wojny". - Powiedziano mi, że prezydent Trump ostatnio stwierdził, że chciałby zakończyć wojnę - powiedział Leon XIV, pierwszy papież pochodzący z USA.

- Mam nadzieję, że szuka wyjścia. Liczę, że szuka sposobu na zmniejszenie przemocy - dodał.

USA - Iran. Donald Trump grozi, "cała cywilizacja zginie"

Donald Trump we wtorek napisał w mediach społecznościowych: "Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie".

Przypomnijmy, w nocy z wtorku na środę upływa ultimatum, jakie prezydent USA Donald Trump postawił władzom w Iranie.

Amerykański przywódca domaga się, by Teheran otworzył cieśninę Ormuz. Zagroził jednocześnie, że jeśli nie dojdzie do przywrócenia żeglugi tym szlakiem, Stany Zjednoczone zniszczą wszystkie irańskie elektrownie.

Groźby amerykańskiego prezydenta spotkały się z krytyką ze strony nie tylko Iranu, ale również Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę, że ataki na elektrownie są niezgodne z prawem międzynarodowym.

Z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej już wcześniej ostrzegł, że jeśli USA "przekroczą czerwoną linię", to odpowiedź Teheranu nie ograniczy się tylko do regionu Bliskiego Wschodu.

Źródła: Reuters, "The Wall Street Journal", Vatican News

