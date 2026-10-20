W skrócie Donald Trump podczas wiecu wyborczego w Kansas stwierdził, że Stany Zjednoczone wspierają Europę mimo jej słabości, ale mogą ją opuścić, jeśli nie znajdzie właściwej drogi.

Trump skrytykował państwa NATO za odmowę wsparcia USA w konflikcie z Iranem oraz podkreślił wysokie wydatki Ameryki na obronę sojuszników.

Podczas przemówienia wskazał zamieszki we Francji i przypisał je niechęci migrantów do asymilacji, podkreślając równocześnie, że podobne wydarzenia mogą spotkać Stany Zjednoczone.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Wspieramy Europę mimo jej wad, słabości i miejmy nadzieję, że tymczasowego zagubienia. Jeśli jednak szybko nie znajdzie ona właściwej drogi, to nie będziemy mieli innego wyboru, jak ją opuścić - powiedział Trump.

Skrytykował również państwa NATO za to, że nie pomogły USA w wojnie z Iranem. - Gdy poprosiliśmy o pomoc z Iranem, nie potrzebowaliśmy jej. Sprawdzałem ich jednak. Poprosiliśmy o pomoc, której nie potrzebowaliśmy, ponieważ wydajemy tak dużo pieniędzy na NATO. Chciałem sprawdzić, czy nam pomogą, a oni powiedzieli coś, czego nigdy nie zapomnimy - stwierdził amerykański prezydent.

- Wydajemy setki miliardów dolarów rocznie na NATO, by ich chronić. Ale gdy zapytałem, czy pomogą, odpowiedzieli "nie" - dodał.

Trump krytykuje Europę. Jako przykład podał Francję

Podczas wiecu przed wyborami połówkowymi zorganizowanego w Kansas Donald Trump wielokrotnie krytykował Europę, a zwłaszcza Francję, w której trwają antyrządowe protesty i zamieszki. W trakcie demonstracji tysiące osób zostało aresztowanych, a ulice miast zmieniły się w pole walki z policją. - Jeśli chcecie zobaczyć, jaka jest stawka tych wyborów, to popatrzcie na Francję - stwierdził.

Amerykański przywódca powiedział również, że zamieszki w Europie są wywoływane przez migrantów, którzy nie chcą się asymilować i "nienawidzą chrześcijaństwa oraz cywilizacji zachodniej".

Według prezydenta USA podobny los może czekać Amerykę, jeśli nadchodzące wybory połówkowe wygrają demokraci. - Gdy widzicie płonące wieże kościelne we Francji, pamiętajcie, że tego dla Ameryki chcą radykalni demokraci. Tego oczekują - powiedział.

- Chcą otworzyć granice i zamknąć nasze elektrownie. Chcą odpuszczać przestępcom, zmieniać płeć waszym dzieciom, konfiskować wasze pieniądze i wbijać flagę Palestyny w samym centrum waszego pięknego stanu, a jednocześnie bezcześcić naszą piękną amerykańską flagę. Nie pozwolimy na to - dodał.



