Trump grozi Chinom i Rosji. "Byłoby to dla nich bardzo złe"

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

" Gdyby to zrobiły, byłoby to dla nich bardzo złe" - tak Donald Trump wypowiedział się o ewentualnym wsparciu Chin i Rosji dla Iranu. Wyjaśnił, że "wierzy" Xi Jinpingowi i Władimirowi Putinowi ws. ich zapewnień o powstrzymaniu się przed wysyłaniem uzbrojenia do Teheranu.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Donald Trump w garniturze przy stole z mikrofonem, dokumentami i butelką wody, na tle napisu "Ratypayer Protection Pledge"
Donald Trump stanął w obronie Chin i Rosji. Chodzi o IranKEVIN DIETSCHAFP

W skrócie

  • Donald Trump stwierdził, że jego zdaniem Chiny i Rosja nie wspierają Iranu militarnie i zapewnił, iż otrzymał od Xi Jinpinga i Władimira Putina deklaracje w tej sprawie.
  • W ostatnich dniach w wyniku irańskich ataków na Bliskim Wschodzie zginęło czterech amerykańskich żołnierzy, co spowodowało wzrost napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
  • W związku z eskalacją konfliktu pojawiły się spekulacje o możliwym wsparciu technicznym Rosji i Chin dla Iranu, jednak prezydent USA uznał te doniesienia za niepotwierdzone.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Donald Trump postanowił odpowiedzieć na zarzuty wobec Rosji i Chin, które pojawiły się w ostatnich dniach. Międzynarodowe media sugerowały bowiem, że kraje te wspierają Iran, który pozostaje w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi.

"Prezydent Xi, podczas naszego niedawnego spotkania w Pekinie, w Chinach, powiedział mi, że pod żadnym pozorem nie przekaże ani nie sprzeda broni Islamskiej Republice Iranu - a to oświadczenie dotyczyło również chińskich firm. Biorąc pod uwagę nasze relacje, wierzę mu na słowo, a poza tym wyświadczam mu również ogromną przysługę" - zapewnił prezydent USA w swoim wpisie.

"Gdyby to zrobiły, byłoby to dla nich bardzo złe". Donald Trump pogroził Rosji i Chinom

"Podobnie prezydent Putin, pomimo straszliwej wojny na Ukrainie (relacje te nadal istnieją, podobnie jak z prezydentem Zełenskim), powiedział mi, że nie sprzeda broni Iranowi" - dodał.

"Rozumie, że ja nie sprzedaję broni Ukrainie, ale krajom NATO. Płacą pełną cenę, a jak ta broń jest dystrybuowana, nie mam pojęcia" - podkreślił amerykański prezydent.

Zobacz również:

Szef Pentagonu Pete Hegseth, zdj. ilustracyjne
Świat

"Czarna lista" Pentagonu. Objęła kilkadziesiąt rosyjskich ośrodków

Adam Gaafar
Adam Gaafar

Na koniec zaznaczył, że te dwa kraje "jego zdaniem" nie biorą udziału w konflikcie na Bliskim Wschodzie.

"Dlatego dwa główne kraje, o których często mówi się w kontekście Iranu, moim zdaniem nie biorą w tym udziału. Gdyby to zrobiły, byłoby to dla nich bardzo złe - z pewnością nie w ich najlepszym interesie. Dziękuję za uwagę" - podsumował Trump.

Czworo amerykańskich żołnierzy poległo na Bliskim Wschodzie

W irańskim ataku z 17 lipca zginęło troje amerykańskich żołnierzy. Precyzyjne uderzenie wymierzone było w bazę USA, która znajduje się na terenie Jordanii.

Z kolei w ostatnią niedzielę poinformowano, że jeden amerykański żołnierz zginął na południu Iraku.

Skuteczne naloty Iranu sprawiły, że analitycy zaczęli zastanawiać się, czy Teheran nie zyskał wsparcia Rosji i Chin ws. namierzania amerykańskich celów w regionie. Sam Iran w I fazie wojny miał w tym zakresie bardzo ograniczone możliwości.

Prezydent Donald Trump ostrzegł wówczas Teheran, że "za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, zapłaci za to wielokrotnie". "Ich ofiara wzmacnia tylko naszą determinację" - stwierdził z kolei Pete Hegseth.

Na Bliskim Wschodzie od kilkunastu dni trwa ponowna eskalacja napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Waszyngton regularnie ostrzeliwuje cele na irańskim terytorium, Teheran z kolei odpowiada atakami na amerykańskie bazy wojskowe w regionie.

Główną osią sporu pozostaje kwestia cieśniny Ormuz. Strona amerykańska od pewnego czasu utrzymuje, że ten kluczowy dla światowego handlu ropą szlak wodny jest otwarty. Doniesieniom tym zaprzecza jednak Teheran.

Zobacz również:

Niemiecki niszczyciel min Fulda
Bliski Wschód

Dołączył sojusznik Iranu, eskalacja. Niemcy wycofują niszczyciele

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz


Pełczyńska-Nałęcz w "Graffiti" o najmie krótkoterminowymPolsat News

Najnowsze