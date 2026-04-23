Trump grozi atakiem, błyskawiczna reakcja. Prezydent wyspy z apelem

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Kubańczycy muszą być gotowi na potencjalny atak ze strony USA - podkreślił prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel. - Musimy przygotować się, aby nie była to dla nas ani niespodzianka, ani porażka - zaapelował polityk. W ostatnich dniach prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ponowił groźby pod adresem Hawany.

Mapa Kuby. Obok statki wojenne USA
Kuba - USA. Diaz-Canel reaguje na groźby Trumpa. "Musimy być gotowi"

W skrócie

  • Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel oświadczył, że Kubańczycy muszą być gotowi na zagrożenia ze strony administracji Donalda Trumpa.
  • Władze kubańskie podjęły działania na rzecz wzmocnienia systemu obrony wyspy w odpowiedzi na presję zewnętrzną i blokadę energetyczną ze strony USA.
  • Donald Trump stwierdził, że USA mogą podjąć działania zbrojne wobec Kuby.
W opublikowanej w środę rozmowie z brazylijskim portalem Opera Mundi kubański prezydent Miguel Diaz-Canel wyjaśnił, że Kubańczycy, którzy "nie dążą do konfrontacji z USA" muszą być gotowi "na zagrożenia ze strony administracji prezydenta Donalda Trumpa".

Diaz-Canel dodał, że w obliczu narastającej presji zewnętrznej i nasilenia blokady energetycznej ze strony USA konieczne było podjęcie przez władze kubańskie działań na rzecz wzmocnienia systemu obrony wyspy.

Kuba - USA. Diaz-Canel: Musimy być gotowi na zagrożenie

Zaznaczył, że kubańskie władze są gotowe do dialogu z Waszyngtonem, ale pod warunkiem, że będzie on prowadzony na zasadzie wzajemnego szacunku i bez narzucania poglądów.

"W obecnej sytuacji możliwe jest, że Amerykanie spróbują zaatakować Kubę. My tymczasem musimy przygotować się, aby nie była to dla nas ani niespodzianka, ani porażka" - powiedział Diaz-Canel, dodając, że narodowa doktryna obrony, znana jako "wojna całego ludu" pozostaje wciąż aktualna.

Dodał, że przygotowania do ataku wojsk USA na Kubę prowadzone są z myślą przewodnią, jaką jest "wizja defensywna (…), zgodnie z którą każdy Kubańczyk ma swoją rolę oraz misję do wypełnienia w obronie ojczyzny".

W piątek prezydent USA Donald Trump stwierdził, że USA mogą podjąć działania zbrojne wobec Kuby. Była to kolejna w ciągu ostatnich dni sugestia amerykańskiego przywódcy na temat możliwej operacji militarnej USA na wyspie.

